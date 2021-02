Comment optimiser vos placements en société?

Les sicav RDT (Revenus Définitivement Taxés) suscitent beaucoup d'intérêt puisqu’il s’agit d’un produit de placement fiscalement intéressant pour des sociétés. De plus en plus, ces fonds sont également lancés pour des établissements permanents belges de banques étrangères afin de mieux se manifester sur le marché belge des PME et auprès de leurs dirigeants.