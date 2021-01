Contre les solutions faciles

À 91 ans, Jacques de Larosière n’arrête plus d’écrire . L’ancien directeur général du Fonds monétaire international et gouverneur de la Banque de France en est à son quatrième ouvrage depuis 2016. Voici en ce début 2021 "40 ans d’égarements économiques " (chez Odile Jacob). Son propos porte sur la France, mais la Belgique pourrait largement s’inspirer de ses idées. Dans le livre, il dénonce cette dette publique française qui s’accroît inexorablement et cette "insidieuse addiction à la dépense publique" qui éloigne de la compétitivité. Depuis 1960, écrit l’ancien président de la Berd, le poids des dépenses publiques françaises est passé de 35 à 54% du PIB (chiffres d’avant le Covid). La France est championne en la matière (même si la Belgique n’est pas très loin avec ses 52%...) .

Surtout, il s'érige contre les solutions de facilité. Il ne faut pas croire, comme le soutient la "théorie monétaire moderne", que l’endettement et les taux bas pourront toujours être la règle du jeu qui éviterait de prendre des mesures de réformes structurelles. Il faudra donc continuer à se préoccuper de la dette publique. Ce qui signifie qu’il conviendra de mieux gérer les finances publiques en privilégiant les investissements d’avenir et en réduisant les dépenses courantes les moins utiles.

Il s'inquiète aussi de cette crise sanitaire qui a renforcé les inégalités. Elle a accentué les clivages entres les personnes équipées pour le travail à distance et les autres. Ceci alors que la politique super accommodante des banques centrales n’a fait qu’accroître ces inégalités, les riches devenant plus riches grâce à l'immobilier et aux actions. Jacques de Larosière n'a jamais été partisan des taux zéro et encore moins des taux d'intérêt négatifs.