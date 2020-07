Crainte de bulle sur les marchés chinois

L'indice CSI 300 a bondi de 5,67% ce lundi. C'est la plus forte hausse de l'indice des Bourses de Shanghai et Shenzhen depuis 2015. Cet indicateur de la tendance des marchés d'actions chinois se retrouve ainsi à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la bulle spéculative qui avait fini par éclater il y a cinq ans.