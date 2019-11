Curetis s'envole grâce à un triplement de ses commandes

Par ailleurs, Curetis annonce un chiffre d'affaires en hausse de plus de 16%, à 1,383 million d'euros, sur neuf mois. Toujours sur la période janvier-septembre, les dépenses de la biotech germano-néerlandaise s'affichent en baisse , à 16,925 millions d'euros, contre 18,774 millions un an plus tôt. Curetis précise qu'une part significative de ces dépenses est due à la fusion avec l'américain OpGen , une opération qui doit être finalisée au début de l'année prochaine.

Feu vert à l'Unyvero aux USA?

La perte subie durant les trois premiers trimestres de 2019 atteint 16,327 millions d'euros, contre 17,854 millions l'an dernier à ce stade. Depuis le début de l'année, Curetis a consommé 7,23 millions d'euros, ce qui ramène sa trésorerie nette à 3,049 millions d'euros, contre 10,279 millions un an plus tôt. La biotech explique que la baisse de 33% de sa consommation d'argent frais est due à la mise en oeuvre réussie de mesures de restructuration au premier semestre et à des financements de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de Yorkville.