D'Ieteren remporte la médaille de bronze des meilleurs holdings au monde

Avec une hausse de 90%, l’entreprise belge D’Ieteren occupe la troisième place au rang des holdings affichant les meilleurs résultats en 2019. Elle est battue de peu par les holdings Bonheur et Cosan, spécialisés dans l’énergie.

Après Sofina en 2018, une société belge se retrouve une nouvelle fois sur le podium des meilleures sociétés d’investissement au monde (en dehors des très petites entreprises). D’Ieteren remporte cette place de choix grâce à sa participation de 55% dans le spécialiste en réparation de vitrages automobiles Belron, connu chez nous via sa marque Carglass. Grâce à son expansion en Amérique du Nord, à la complexification de la technologie des vitrages automobiles et à son extension dans le secteur de la carrosserie, Belron s’attend à un doublement de ses bénéfices.

D’Ieteren, qui s’est séparé en avril de son CEO Axel Miller, possède depuis peu le statut de véritable holding. En juin dernier, le groupe a filialisé sa branche automobile et a adopté la structure de holding au niveau comptable. Cette année, la principale tâche du nouveau CEO Francis Deprez sera de chercher une destination pour les liquidités – 1 milliard d’euros – détenues par le groupe, en espérant qu’il trouvera un investissement plus lucratif que la prise de participation dans le producteur italien de carnets de notes Moleskine.

Le holding norvégien Bonheur obtient la première place grâce à une hausse de 112% de son cours de bourse (en devise locale). Le groupe est principalement actif dans les énergies renouvelables, dans les navires spécialisés dans la mise en place et l’entretien de parcs éoliens, et dans les bateaux de croisières. Suite au basculement rapide de la Scandinavie vers l’énergie éolienne, l’action n’a cessé de monter au cours des quatre dernières années.

Le groupe brésilien Cosan (+108%) obtient la médaille d’argent. Cosan produit du bioéthanol à partir de sucre, distribue également du gaz naturel et de l’électricité, et est le principal exportateur de sucre au monde.

Brederode dans le top 10

Avec Brederode (+48%), un deuxième nom belge figure dans le top 10, même si le siège du holding se situe au Luxembourg. Brederode investit près de la moitié de ses actifs dans des entreprises non cotées (private equity), un segment qui s’est particulièrement bien comporté en 2019. Les participations dans des entreprises cotées comme le géant pharmaceutique suisse Novartis, le spécialiste des paiements Mastercard et le conglomérat sud-coréen Samsung Electronics affichent également d’excellents résultats.

Vue en plein écran Performances des holdings en Bourse en 2019. ©L'Echo

Le principal actif de Brederode est une participation de 2% dans Sofina. Ce holding de la famille Boël s’était fait remarquer au cours de la mauvaise année 2018 avec un bond de 26%, mais a dû céder du terrain l’an dernier. Malgré tout, le cours de Sofina n’a pas à rougir, avec une hausse de 14%.

Le troisième holding belge le mieux classé est GBL, dont le cours a grimpé de 24%. Le holding des familles Frère et Desmarais privilégie de plus en plus les entreprises non cotées et a investi 800 millions d’euros dans l’entreprise française Webhelp, spécialisée dans les call centers. GBL s’est allié au holding familial espagnol Alba (+14%) et à EQT pour retirer le groupe de parcs d’attractions Parques Reunidos de la Bourse de Madrid. EQT est la branche de private equity de la famille suédoise Wallenberg et n’est coté en bourse que depuis juin dernier. Son titre a depuis lors bondi de 66%.

Suédois et Italiens

Pratiquement tous les holdings suédois affichent une santé insolente. La plupart d’entre eux investissent surtout dans des entreprises locales. Indutrade, spécialisé dans les équipements industriels, est très actif au Benelux. Son cours a augmenté de 63%. Sa proche parente, la société Lundbergforetagen (+58%), est un conglomérat de sociétés scandinaves cotées et d’immobilier, dirigé par le milliardaire Fredrik Lundberg.

Les Italiens ne sont pas en reste. Exor (+46%), de la famille Agnelli, arrive en tête, grâce à l’excellente prestation de Ferrari, dont l’action a gagné 66%. Son CEO John Elkann réussit comme nul autre à créer de la valeur à partir de l’héritage de Fiat, par le truchement de nombreuses scissions et fusions. Il est la force vive derrière le mariage entre Fiat Chrysler et Peugeot.

Les plus grandes déceptions viennent d’Asie, avec Jardine Matheson (-20%) et Jardine Strategic (-16%), qui ont souffert des émeutes à Hong Kong, à cause notamment de la baisse de la valeur de l’immobilier de la filiale Hong Kong Land. First Pacific (-16%), essentiellement actif en Indonésie et aux Philippines, a réalisé quelques mauvais investissements et fait face à un endettement élevé que le groupe a finalement décidé de réduire.

La pricaf belge Quest for Growth (-2%) a également enregistré une perte. Il ne faut pas s’attendre à un dividende et les frais de gestion sont élevés à cause de la taille réduite du portefeuille. Ackermans & van Haaren (+6%) reste en-dessous de la moyenne, même si les participations du groupe se portent bien. Certains analystes s’attendent d’ailleurs à un mouvement de rattrapage.

Warren Buffett à la traîne

Le gourou de la bourse Warren Buffett déçoit lui aussi. Son holding Berkshire Hathaway augmente de 11% contre 29% pour l’indice américain S&P 500. Il s’agit de la pire performance du groupe en dix ans par rapport à l’indice. C’est la troisième année consécutive que Buffett ne réalise pas de grandes acquisitions, tandis que la montagne de cash de 128 milliards de dollars ne rapporte presque rien. Il souhaitait acheter le groupe technologique Tech Data, mais a refusé de se lancer dans une bataille d’enchères avec le groupe de private equity Apollo Management.