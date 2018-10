D'où vient cette soudaine montée des taux US?

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que les perspectives économiques aux Etats-Unis étaient "remarquablement favorables" et même que la phase d'expansion en cours pourrait se poursuivre "de fait indéfiniment". Son appréciation intervenait après la publication d'un indice ISM du secteur des services - qui représente les deux tiers du secteur productif américain - pour le mois de septembre à 61,6, au plus haut depuis 1997.

"Un deuxième trimestre consécutif de croissance à plus de 4% en rythme annualisé ne passerait pas inaperçu aux yeux des membres de la Fed les plus orthodoxes."

Combiné avec son équivalent pour le secteur manufacturier, il signale une très nette accélération de la croissance américaine au troisième trimestre, dont une première estimation sera publiée le 26 octobre. "L'ISM suggère que nous pourrions constater une accélération de la croissance du PIB en rythme annualisé, d'un peu moins de 3% à près de 5% (au troisième trimestre). Ce serait beaucoup trop élevé (...) et nous anticipons une croissance proche de 4%", expliquent Joseph Lavorgna et Thomas Julien de Natixis. "Un deuxième trimestre consécutif de croissance à plus de 4% en rythme annualisé ne passerait pas inaperçu aux yeux des membres de la Fed les plus orthodoxes", préviennent-ils.