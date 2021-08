DWS ciblé par le régulateur des marchés d'actions américains

La firme de gestion d'actifs DWS est visée selon le Wall Street Journal par une enquête de la Securities and Exchange Commission. Ses critères d'investissement durable sont en cause.

La Securities and Exchange Commission a décidément beaucoup de boulot en ce moment. Selon le Wall Street Journal, le gendarme des marchés d'actions américains a lancé une enquête sur DWS , une firme de gestion d'actifs, filiale de Deutsche Bank. Les critères d'investissement durable utilisés par la société sont mis en cause par le régulateur. Ni DWS, ni la SEC n'ont souhaité commenter sur le sujet.

Un petit hic

La SEC n'en serait qu'au début de son enquête d'après le Wall Street Journal. Mais le dossier pourrait être suivi par l'ensemble des firmes de gestion d'actifs, tant l'ISR est devenu important pour les investisseurs. Le secteur est confronté à des contrôles de plus en plus minutieux de la définition et de l'application des critères retenus en la matière. Selon Morningstar, les actifs sous gestion libellés ISR ont dépassé globalement 2.000 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre et ont triplé en l'espace de trois ans.