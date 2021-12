Daimler envoie du lourd à la Bourse de Francfort...

Le premier constructeur de camions au monde sort de l'ombre de sa grande sœur Mercedes-Benz au sein du groupe Daimler avec une cotation séparée.

Connue pour être un repaire de grosses cylindrées, la Bourse de Francfort va vrombir de plaisir ce vendredi avec la cotation de Daimler Truck, la division camion du constructeur allemand.

Deux mois après la scission officielle des activités en deux divisions distinctes, Daimler Truck et Mercedes-Benz vont faire bande à part sur les marchés, une première pour l'un des plus vieux sociétaires du Dax.

Concurrence électrique

La mise à nu du champion du monde des poids lourds est attendue de pied ferme par les investisseurs. Tous ont en tête les exploits réalisés le mois dernier par Rivian pour ses premiers pas sur le Nasdaq. Le "petit" fabricant américain de camions électriques a vu son action doubler de taille en quelques jours, profitant de l'engouement du public pour les "pure players" de l'électrique.

"L'opération arrive peut-être au mauvais moment." Geert Smet Analyste - L'Investisseur

En moins de quatre semaines de cotation, Rivian est parvenue à tutoyer les plus grosses entreprises de son secteur, devançant General Motors et son partenaire Ford en termes de capitalisation boursière. La start-up soutenue par Amazon et, donc, Ford, fait même pratiquement jeu égal avec l'empire Daimler. Tous les deux affichaient ce jeudi une capitalisation boursière légèrement supérieure à 91 milliards d'euros.

La comparaison s'arrête là. Rivian ne dégage aucun revenu et n'a écoulé qu'une poignée de véhicules depuis le lancement de sa production... en septembre dernier. Daimler Truck vend depuis le début de l'année plus de 120.000 gros engins par trimestre.

Objectif rentabilité

La cotation séparée du numéro un mondial des camions offre plus de visibilité dans le garage du constructeur de Stuttgart. La cote va pouvoir mieux mesurer les performances et, surtout, la rentabilité des six différentes marques de poids lourds logées sous le sigle Daimler Truck. "L'opération arrive peut-être au mauvais moment", juge toutefois Geert Smet, analyste pour la revue L'Investisseur, en notant que "l'environnement boursier est un peu plus instable maintenant avec le variant Omicron et la persistance des pénuries de puces".

"Il y a de la marge pour aller plus loin." Arndt Ellinghorst Analyste automobile - Bernstein

Malgré sa position de leader du marché, Daimler Truck affiche un rendement moyen à un chiffre sur ses ventes. Ses concurrents les plus sérieux, Volvo et Scania, réalisent une marge de plus de 10%. Les Allemands de Daimler Truck promettent une chasse aux coûts acharnée pour devenir rapidement aussi rentables que leurs rivaux. "Le grand avantage, c'est que Daimler Truck pourra apposer son propre sceau sur une éventuelle restructuration et sur une expansion, voire une acquisition", estime l'analyste Geert Smet.

"La barre (l'objectif de marge) est fixée à 10% pour l'Europe, 12% pour l'Amérique du Nord et 9% pour l'Asie. Ces objectifs sont raisonnables, mais pas vraiment ambitieux. Il y a de la marge pour aller plus loin", confie Arndt Ellinghorst, analyste automobile pour le gestionnaire de fonds Bernstein, dans une interview à l'agence Reuters.

Décote pour Mercedes

En sortant du giron de sa maison mère, l'action Daimler Truck sera immédiatement éligible à une intégration dans le Dax de Francfort lors de la prochaine mise de l'indice aux quarante plus grandes valeurs allemandes prévue au premier trimestre 2022.

40 milliards d'euros Les spécialistes du secteur évaluent Daimler Truck à un montant compris entre 25 et 40 milliards d'euros. Le principal intéressé a laissé entendre qu'il visait les 40 milliards de capitalisation boursière à moyen terme.

L'action Daimler-Mercedes sera aussi à surveiller. Elle a repris plus de 275% depuis son creux du fameux mois de mars 2020 et évolue autour des 85 euros, soit bien plus qu'avant la crise. "Il y aura naturellement une décote, mais nous pensons qu'elle va partiellement disparaître. L'évolution de Daimler Truck sera plus volatile que celle de Mercedes-Benz pour qui nous avons un objectif de prix de 85-90 euros en fonction de l'évolution de la demande et des pénuries de puces", anticipe Geert Smet.

Mercedes gardera, dans l'immédiat, une part de 35% dans la division Daimler Truck. Les actionnaires de Daimler recevront une action supplémentaire de Daimler Truck pour deux actions qu'ils détiennent dans la maison mère. Le prix d’introduction devrait se situer entre 18 et 21 euros par action. Dans le scénario de base établi par Bernstein, on s'attend à ce que le titre de la division poids lourds grimpe à terme au-dessus des 38 euros.

Les spécialistes du secteur évaluent Daimler Truck à un montant compris entre 25 et 40 milliards d'euros. Selon la presse allemande, la direction de la marque à l'étoile, très discrète sur la question, vise, de son côté, une valeur boursière à moyen terme tournant autour des 40 milliards d'euros.