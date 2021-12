Dans les fonds, les actions US ont repris le leadership

L’année 2021 des fonds a été dominée par les actions américaines et certaines classes d’actifs moins traditionnelles comme les actions indiennes ou l’énergie.

La performance moyenne des 100 meilleurs fonds commercialisés en Belgique est ressortie à 39% pour l’année 2021 (performance arrêtée au 24 décembre), soit un chiffre légèrement inférieur à ceux enregistrés en 2020 (45,6%) et 2019 (40%), deux années qui avaient été largement dominées par le secteur technologique américain.

La sélection des fonds a repris les fonds commercialisés dans le grand public, et nous avons donc éliminé les produits qui exigent un investissement initial supérieur à 10.000 euros ou qui sont explicitement destinés aux investisseurs professionnels. Nous avons également sélectionné des fonds gérés activement et dès lors exclu les fonds ouvertement indiciels.

Les fonds immobiliers ont eu le vent en poupe car la protection contre l’inflation est l’apanage des actions immobilières, avec des loyers qui ont tendance à suivre le coût de la vie.

Concernant les différents compartiments d’un même fonds, nous avons privilégié le volet de capitalisation en euro quand il était disponible, ou par défaut le volet de capitalisation en dollar. Nous avons également exclu les produits qui intègrent un mécanisme de protection contre les variations des taux de change, afin que la performance finale ne reflète pas de manière prédominante la variation du dollar face à l’euro. Enfin, nous avons aussi exclu les fonds dont les actifs sous gestion sont inférieurs à 10 millions d’euros.

Voici les principaux enseignements à retirer de ce bilan annuel des fonds de placement.

1. Les États-Unis, encore et toujours…

Avec pas moins de trente fonds dans le classement, les États-Unis restent incontournables dans le bilan annuel des fonds de placement. Si le nombre des fonds exposés à la croissance (et donc au secteur technologique) a fortement diminué, les fortes rotations sectorielles dans le courant de l’année ont nettement profité aux stratégies adoptant une sélection plus flexible parmi les fonds mixtes, qui ont représenté pratiquement la moitié du contingent américain. Les fonds exposés à la "value" et les small&mid caps ont affiché les meilleures performances, ce qui peut être considéré comme un mouvement de rattrapage par rapport aux années précédentes.

2. L’Inde prend le relai

L’Asie est la deuxième grande région représentée dans le classement, et plus particulièrement les actions indiennes qui ont enregistré un rebond significatif durant l’année 2021.

60 IPO en Inde En 2021, plus de soixante introductions en bourse ont eu lieu en Inde.

En dépit d’une situation qui a parfois été délicate dans le combat contre l’épidémie, le marché s’est bien repris. L’afflux de capitaux, les politiques de support du gouvernement et les valorisations élevées du marché ont entraîné une activité particulièrement soutenue sur le marché primaire, avec plus de 60 introductions en bourse durant l’année écoulée.

3. Les Quant en force

Le contingent de fonds européens a fondu de moitié durant le second semestre, avec des performances qui sont restées à la traîne des autres régions. À l’inverse, le nombre de fonds globaux a augmenté, avec surtout des stratégies de croissance ou mixtes.

Une autre tendance de fond observée durant le second semestre est la montée en puissance des fonds quantitatifs, avec une petite dizaine de produits qui appliquent un processus de sélection systématique (sans intervention humaine) des positions, principalement au niveau américain et global.

4. Marchés exotiques

Parmi les autres tendances qui ont été confirmées par rapport au premier semestre 2021, il faut également noter les fonds sur les marchés frontières et sur la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord), dont la progression moyenne a atteint plus de 40% en moyenne sur l’ensemble de l’année. Il s’agit essentiellement d’un mouvement de rattrapage, ces régions affichant toujours des performances nettement moins soutenues que les grands marchés développés sur une période de cinq ans.

5. Le pétrole et les matières premières

Ce rattrapage des marchés frontières et du Moyen Orient s’explique en grande partie par la performance du pétrole durant l’année écoulée. Le cours de l’or noir affiche une progression de plus de 50% en 2021, et le secteur pétrolier est resté le secteur le plus représenté dans le classement annuel.

47,7% Performance dans le secteur pétrolier Les fonds exposés au secteur pétrolier ont progressé, en moyenne, de 47,7% l'an dernier.

Avec une progression moyenne de 47,7% en 2021, les fonds exposés à cette classe d’actifs ont affiché la meilleure performance de l’ensemble des classes d’actifs, devant les marchés frontières et l’Inde. Ici aussi, il s’agit essentiellement d’une phase de rattrapage, après une performance annualisée qui a été particulièrement décevante durant les cinq dernières années. Nous trouvons également deux fonds sur les matières premières (via des contrats à terme) et deux fonds sur les sociétés actives dans la production de ressources naturelles dans le classement.

6. L’immobilier américain rebondit

Avec pas moins de cinq fonds dans le classement, les fonds exposés aux sociétés immobilières ont clairement eu le vent en poupe durant le second semestre 2021, et plus particulièrement les stratégies fortement exposées au secteur américain. Cette évolution s’explique notamment par la bonne santé économique des États-Unis, mais également par la protection contre les pics d’inflation qui est l’apanage des actions immobilières, avec des loyers qui ont généralement tendance à suivre le coût de la vie.

7. Des thématiques

Au niveau des thématiques qui ont dégagé de bonnes performances en 2021, le secteur de l’eau s’est particulièrement distingué avec pratiquement tous ses représentants parmi le top 100 des fonds retail.

Parmi les fonds thématiques, certains misent sur l'égalité des sexes ou encore l'économie grise.

Nous notons également un fonds spécialisé dans les rachats d’actions propres aux États-Unis, un autre exposé aux sociétés appliquant une égalité de traitement entre les sexes, un spécialisé dans l’économie grise (personnes âgées) ou encore un produit investi dans les sociétés technologiques disruptives.

8. KBC AM est passé en tête

Alors que KBC Asset Management pointait en deuxième position à l’issue du premier semestre, le gestionnaire belge a nettement pris la tête durant le second semestre, avec pas moins de dix fonds dans le classement final, avec notamment des stratégies sur les soins de santé, l’énergie, l’eau, la technologie, les petites capitalisations américaines ou l’immobilier international. Franklin Templeton compte pour sa part six produits (en intégrant deux fonds de Legg Mason), suivi par Schroders avec cinq fonds. Enfin, nous trouvons BlackRock, BNP Paribas AM et Robeco avec quatre fonds, suivi par DWS, Goldman Sachs, HSBC, Invesco, NN IP ou JP Morgan AM avec trois.