De l'entrain et des craintes sur les marchés

Les marchés d'actions ont connu une semaine hésitante, néanmoins marquée par les espoirs de vaccination. Le pétrole est revenu à un plus haut d'un an.

Les marchés d'actions ont connu cette semaine des séances calmes et hésitantes, qui n'ont toutefois pas empêché le Nasdaq et le S&P 500 de toucher des nouveaux records. En Europe, le Stoxx 600 a pris 1,06% sur la semaine. Il reste 5% en dessous de son plus haut niveau de février 2020, malgré un rebond de 50% depuis son point bas atteint en mars. "Les récents sommets ont été fondés sur des espoirs de relance et bien sûr sur les déploiements de vaccins, mais nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge... et le marché est potentiellement en retard de calcul", a souligné Connor Campbell, analyste chez le spreadbetter Spreadex. "Une fois que le plan de relance américain aura été mis en œuvre, il sera intéressant de voir comment les marchés se comporteront, car ils n'auront plus à s'accrocher à ce gros problème."

Le spectre de l'inflation a toutefois pesé sur le moral des investisseurs, tout comme le retour des tensions géopolitiques. Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades, a relevé "un contexte d'incertitudes croissantes liées à la perspective de l'impact négatif qu'un énorme plan de relance américain pourrait avoir sur les taux d'inflation à moyen et long terme". Cela s'est traduit notamment par une remontée des taux obligataires, en particulier aux États-Unis, où le taux à dix ans a touché 1,19% cette semaine.

"Les investisseurs s'attendaient à des résultats nettement supérieurs au consensus et les cours s'étaient bien comportés avant la saison, donc même les entreprises qui ont publié des résultats meilleurs qu'attendu ne sont pas récompensées, d'autant que les prévisions restent vagues." Les analystes de Barclays

Les résultats publiés cette semaine n'ont pas soutenu la tendance comme attendu. Barclays note qu'après environ 70% des publications aux États-Unis et la moitié en Europe, la réaction boursière est légèrement négative des deux côtés de l'Atlantique. Pour les analystes de la banque britannique, "les investisseurs s'attendaient à des résultats nettement supérieurs au consensus et les cours s'étaient bien comportés avant la saison, donc même les entreprises qui ont publié des résultats meilleurs qu'attendu ne sont pas récompensées, d'autant que les prévisions restent vagues."

Les résultats du groupe foncier Unibail-Rodamco-Westfield ont particulièrement déçu les investisseurs. Car celui-ci a annoncé suspendre son dividende pendant trois ans dans le cadre d'une politique de désendettement. Le titre a dégringolé de 5,56% sur la semaine.

Remous autour du bitcoin

Toutefois, les résultats d'entreprises, mais surtout les conférences avec les analystes suite à ceux-ci ont apporté leur lot de surprises en raison des annonces autour du bitcoin. Le réseau social Twitter, qui a publié ses chiffres mercredi soir, a annoncé par la voix de son directeur financier envisager un investissement dans la cryptomonnaie. La question de savoir quelle société suivra l'exemple de Tesla, qui a annoncé mardi investir 1,5 milliard de dollars de son cash dans le bitcoin, est sur toutes les lèvres. L'entreprise a aussi indiqué qu'elle acceptera le paiement en cryptomonnaie. Dans la foulée, Mastercard et BNY Mellon ont pris des mesures pour faciliter l'utilisation des cryptomonnaies par leurs clients. Uber envisage aussi de les imiter.

L'agitation autour de la monnaie virtuelle a poussé le bitcoin à un record de 48.9292,36 dollars. L'ethereum a lui aussi touché un record à 1839 dollars mercredi.

Par contre, l'action Tesla a baissé après cette annonce. Elle a terminé à un plus bas de deux semaines, lâchant près de 6% sur la semaine. Mastercard, BNY Mellon et Uber n'ont en revanche pas baissé. Twitter a lui touché un plus haut historique, à 72,20 dollars.

Semaine record pour le pétrole

Les cours du pétrole ont connu une semaine de records. Après une série de hausses, les prix des deux contrats de référence du brut ont touché mercredi des plus hauts en plus d'un an. Le baril de Brent a atteint 61,61 dollars, et le baril de WTI a touché 58 dollars. Le Brent a affiché une hausse de plus de 5% cette semaine.

"Les cours du pétrole sont dans une nette tendance haussière, car les investisseurs parient sur une reprise économique rapide une fois que le vaccin permettra d'assouplir les mesures de restrictions." Carlo Alberto De Casa analyste d'Activtrades

Les deux contrats de référence en Europe et aux États-Unis se sont appréciés d'environ 20% depuis le début de l'année et retrouvent des prix respectivement plus observés depuis le 24 et le 21 janvier 2020, avant que la pandémie ne les précipite dans l'abîme. Les principaux indices de référence "sont dans une nette tendance haussière, car les investisseurs parient sur une reprise économique rapide une fois que le vaccin permettra d'assouplir les mesures de restrictions", a commenté Carlo Alberto De Casa, analyste d'Activtrades.