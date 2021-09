De l'or et de l'immobilier, mais pas des bitcoins...

C'est pourquoi son entretien accordé cette semaine à Bloomberg TV a particulièrement retenu l'attention. Dans cette interview, celui qui a quitté en 2020 le monde des hedge funds à proprement dit pour se focaliser sur la gestion de sa propre fortune (family office) n'y va pas par quatre chemins. Il nous prédit tout simplement que le bitcoin pourrait tendre vers zéro lorsque la bulle spéculative éclatera. Il se situe actuellement à environ 50.000 dollars. Les cryptomonnaies, selon lui, n'ont pas de valeur intrinsèque. Elles sont qualifiées d'une "offre limitée de rien" (limited supply of nothing). Pourquoi alors ne pas parier à la baisse sur le bitcoin, direz-vous? Sa réponse est simple: le marché est trop volatil sur le court terme et donc trop risqué.