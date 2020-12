De la frénésie à Wall Street, des inquiétudes en Europe

Le secteur bancaire européen a lourdement chuté après une série de mauvaises nouvelles. Les valeurs de confinement ont été recherchées.

Les marchés européens ont connu une semaine marquée par l'aversion au risque des investisseurs. Les valeurs refuges comme les obligations ont été recherchées, tout comme les secteurs défensifs qui ont affiché les seules hausses hebdomadaires du Stoxx 600. Le rendement de l'obligation allemande à dix ans est descendu à -0,64% alors qu'une semaine auparavant, il était remonté à -0,57%. Le secteur de la santé a progressé de 0,29% en variation hebdomadaire, alors que le Stoxx 600 a perdu 0,97%.

L'aversion au risque généralisée sur les marchés européens s'est pourtant frottée cette semaine à de la fièvre spéculative pour les introductions en bourse à Wall Street. Le service de livraisons et de courses en ligne DoorDash, qui a fait son entrée mercredi, a vu son cours bondir de 85% lors de sa première séance, pour atteindre 60 milliards de dollars de capitalisation. Pourtant, David Trainer, expert chez New Constructs, a averti les investisseurs sur Twitter que l'introduction en bourse de DoorDash lui semblait "la plus ridicule" de l'année. L'offre de DoorDash "n'a aucune valeur, 0 dollar, au-delà de renflouer les investisseurs privés avant que des investisseurs publics, sans méfiance, ne réalisent que l'entreprise n'est pas viable dans sa forme actuelle".

Le site de services d'hébergement Airbnb, qui entrait sur le Nasdaq le lendemain, a clôturé à 144 dollars alors qu'il avait démarré à 68 dollars, portant sa valorisation boursière à plus de 100 milliards de dollars. La société s'avère la 19e à avoir vu son cours doubler lors de sa première séance cette année. Il faut remonter à la bulle internet en 2000 pour retrouver un tel niveau.

Un cocktail de mauvaises nouvelles

L'exubérance à Wall Street autour des dernières introductions en bourse n'a pas traversé l'Atlantique. En Europe, les investisseurs ont préféré se concentrer sur un cocktail de mauvaises nouvelles, qui ont lourdement pesé sur le secteur bancaire. Le Stoxx 600 Banks a perdu 6,27% sur la semaine et signé la pire performance. Les banques britanniques comme Lloyds (-12,42%), Natwest (-11,8% ) et Barclays (-8,44%), ont particulièrement souffert de la perspective d'un "no deal" entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, alors que les chances d'un accord commercial post-Brexit s'amenuisent.

La décision de la Banque centrale européenne jeudi d'augmenter la taille globale de son programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) de 500 milliards d'euros à 1.850 milliards d'euros et de prolonger le programme de neuf mois jusqu'en mars 2022, a déçu les investisseurs. Car Christine Lagarde, la présidente de l'institution, a notamment indiqué que le calendrier du PEPP pourrait être reconsidéré si nécessaire. "Elle a essentiellement pris un peu de distance par rapport à l'expansion attendue de 500 milliards d'euros en disant que tout cela pourrait ne pas être dépensé", a indiqué Bas van Geffen, analyste chez Rabobank.

-6,27% pour le Stoxx 600 banks Le secteur bancaire européen a signé la pire performance cette semaine sous l'effet d'un cocktail de mauvaises nouvelles.

De plus, les déclarations d'Ed Sibley, un membre du conseil de surveillance de la BCE, ont jeté un froid auprès des investisseurs. Car celui-ci a affirmé qu'une extension de l'interdiction de distribuer un dividende aux actionnaires des banques pour six mois supplémentaires d'ici l'année prochaine pourrait être demandée par le régulateur. La Banque d'Angleterre et la BCE ont annoncé qu'elles prendraient une décision à ce sujet d'ici la fin de l'année.

Des valeurs de confinement recherchées

Sur les marchés d'actions européens, les valeurs de confinement ont de nouveau été recherchées alors que les gouvernements ont durci leurs mesures à l'approche des fêtes de fin d'année. En France, le gouvernement a annoncé des restrictions pour le Nouvel an. En Suisse, la fermeture des bars, restaurants, établissements de loisirs et de sport après 19h a été ordonnée pour tenter de freiner la progression des cas de contamination de Covid-19. Aux Etats-Unis et en Europe, les pays sont confrontés des niveaux de contamination toujours trop élevés.

"La BCE a essentiellement pris un peu de distance par rapport à l'expansion attendue de 500 milliards d'euros en disant que tout cela pourrait ne pas être dépensé." Bas van Geffen analyste chez Rabobank

Le site de livraison de repas en kit HelloFresh a signé la plus forte progression du Stoxx 600 en variation hebdomadaire (+28,55%). Le livreur de repas à domicile Delivery Hero a gagné 10,21%.