De la prudence après un mois de novembre record

Les marchés d'actions ont entamé le mois de décembre sur une note prudente après un novembre historique. La plupart des indices européens ont terminé sur un bilan hebdomadaire en recul. Toutefois, le FTSE 100, l'IBEX espagnol et le Bel 20 sont parvenus à finir sur une performance positive sur la semaine. La remontée des valeurs du secteur des ressources de base (+6,81%) a profité à la Bourse de Londres , tandis que la progression des actions du secteur bancaire (+3,13%) a permis à la Bourse espagnole et au Bel 20 de se maintenir en hausse.

Le secteur des ressources de base a progressé grâce à la remontée des prix des métaux de base, portés par un dollar affaibli et les espoirs d'un vote favorable du Congrès américain pour un plan de soutien de 908 milliards de dollars contre le Covid-19 alors que des membres du parti républicain se sont dits favorables à celui-ci. "Les informations sur les mesures de relance aux États-Unis ont certainement contribué à l'appétit pour le risque, élevé depuis la bonne nouvelle concernant les vaccins", a déclaré Samuel Burman, économiste chez Capital Economics. "Nous pensons que les prix des métaux industriels resteront stables au cours des deux prochains mois , soutenus par cet appétit pour le risque des investisseurs et également par la forte activité économique en dehors de la Chine."

Faiblesse du dollar

La faiblesse du billet vert a profité à l'or, qui a grimpé de 2,53% sur la semaine à 1832,97 USD. "Le marché s'attend désormais à une croissance du PIB mondial plus élevée en 2021, en particulier avec le déploiement du vaccin, ce qui créera un environnement favorable au risque", a indiqué Xiao Fu, analyste de Bank of China International. "Mais d'un autre côté, la faiblesse du dollar américain et un mélange de politique budgétaire et monétaire, ainsi que de risques géopolitiques, soutiennent l'or. Donc, vous avez ces deux forces qui arrivent en même temps." Cette semaine, le gouvernement britannique a notamment donné son feu vert au vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech.