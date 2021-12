Début de tension sur les taux d'intérêt en zone euro

Partout, les taux européens suivent cette trajectoire. Pourquoi? Plusieurs paramètres interviennent. Premièrement, après avoir craint le pire lors du début de la propagation du variant Omicron, les marchés semblent considérer que celle-ci aura finalement des conséquences économiques modérées. Les investisseurs abandonnent donc les actifs les plus sûrs, comme les obligations gouvernementales, au profit de placements plus risqués, tels que les actions. Les ventes font baisser les cours des obligations, ce qui provoque, de manière mécanique, une hausse des taux de celles-ci. Car le coupon attaché à l'obligation devient proportionnellement plus élevé par rapport à la valeur du titre.

Risques liés aux élections

Considéré comme le garant de la stabilité financière de l'Italie, Mario Draghi pourrait occuper une fonction plus protocolaire dès janvier, ce qui provoque une hausse de l'écart entre taux italiens et allemands.

Troisièmement, plusieurs incertitudes pèsent sur des pays de la zone euro, ce qui rend les marchés méfiants. Pour attirer les investisseurs, ces États doivent alors offrir des taux plus élevés en contrepartie du risque pris par ces prêteurs. C'est le cas pour la dette italienne, sous pression parce que Mario Draghi, considéré comme le garant de la stabilité financière du pays, pourrait quitter, dès janvier, son poste de premier ministre pour accéder à la fonction plus protocolaire de président italien. L'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne a atteint mercredi 1,37 point de pourcentage, son plus haut niveau depuis le 2 novembre.