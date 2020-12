Degroof Petercam AM: "Le rally des secteurs value ne devrait pas durer"

La rotation sectorielle observée récemment au profit des actions "value" devrait faire long feu, selon les analystes de Degroof Petercam Asset Management.

Pour les spécialistes de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), les prochains mois vont être pleins de défis et d’opportunités. "Durant les dix dernières années, la politique monétaire a été dominante, et a entraîné des performances remarquables pour toutes les classes d’actifs obligataires", souligne Peter De Coensel, CIO Fixed Income chez DPAM.

Opportunités

Il souligne ne pas s’attendre à un début de normalisation avant 2023 pour la Réserve Fédérale et avant fin 2025 pour la BCE, avec des taux qui peineront à être attractifs pour les investisseurs. "Pour 2021, les marchés vont rester fortement contrôlés, avec des taux nominaux qui devraient rester stables. Dans ce contexte, nous pensons que le taux américain à 10 ans, qui tourne autour de 1,8%, constitue une bonne opportunité d’investissement, ainsi que la dette avec une protection contre l’inflation". Sur un horizon de 10 ans, Peter De Coensel s’attend en effet à un retour de pressions inflationnistes.

Et au niveau européen, la périphérie (Italie, Espagne, Roumanie) bénéficiera de la mise en place du plan de relance, qui constitue un signal clair d’une plus grande cohésion au niveau européen. Il souligne que la dette émergente constitue une opportunité flagrante à moyen terme, tandis que la dette d’entreprise pourrait être un segment plus délicat à négocier avec la hausse attendue des défauts. "Nous préférons les obligations convertibles, dans un contexte où les marchés boursiers devraient rester bien orientés en 2021".

Rotation prématurée

Et concernant les marchés boursiers, Alexander Roose, CIO Fundamental Equity chez DPAM, souligne que la principale question à se poser est la perspective de voir les actions de croissance continuer leur surperformance dans le contexte de réouverture des économies dans le courant de l’année prochaine. "Nous pensons qu’il est erroné de faire une comparaison avec la bulle de la fin des années 1990. La crise a réveillé de nombreuses entreprises pour accélérer leur transition digitale, et dans ce contexte, ce sont plutôt les entreprises value qui affichent un retard".

