Délaissé par les investisseurs, l'or entre en correction

Le métal précieux n’a plus la cote sur les marchés financiers. À tel point que certains se demandent s’il n’est pas en train de perdre son statut de valeur refuge. La faute au dollar et au pétrole.

2018, "annus horribilis" pour l’or? En tout cas, il ne fait pas bon d’investir dans le métal précieux ces temps-ci. L’or est entré en phase de correction ce mercredi après être tombé à 1.221,17 dollars l’once en cours de séance. En d’autres termes, il a perdu plus de 10% par rapport à son dernier sommet , datant du 24 janvier 2018. " Les investisseurs se détournent de l’or ", souligne Harry Tchilinguirian, spécialiste des matières premières chez BNP Paribas .

"L’or a perdu son attrait face aux actions et au dollar."

La principale cause de cette chute est bien entendu liée à l’évolution du dollar. Depuis le début de l’année, le billet vert a gagné 3,27% face à un panier de devises. Une tendance qui s’est encore accélérée cette semaine avec les déclarations du président de la Réserve fédérale. Jerome Powell s’est une nouvelle fois montré très optimiste sur l’économie américaine mardi devant le Congrès et mercredi devant la Chambre des représentants. Il a affirmé qu’une phase de croissance stable s’annonçait, à condition que la Fed mène une politique monétaire adaptée. C’est pourquoi le banquier central a plaidé pour la poursuite du relèvement graduel des taux d’intérêt. Ces propos ont boosté le dollar et fait baisser l’or de 1,21% en deux séances.