Dell s'offre une star de Goldman Sachs

C’est plutôt un coup dur pour Goldman Sachs. Gregg Lemkau, 51 ans, était l’étoile montante de la firme. Il avait rejoint Goldman en tant qu’analyste en fusions et acquisitions en 1992. Dix ans plus tard, il devenait « partner » avant de co-diriger la division banque d’investissement de la firme de Wall Street. Il était considéré comme un potentiel futur patron de Goldman Sachs.

En coulisses, on dit que David Solomon, l’actuel CEO de Goldman Sachs aurait tout fait pour le retenir, mais l’appel de Michael Dell était apparemment plus fort.

Au cours de sa carrière chez Goldman, Lemkau a conseillé des patrons comme Elon Musk (Tesla), Jack Dorsey (Twitter) et bien entendu Michael Dell. Il a joué un rôle important lors du retrait de la cote de Dell en 2013 et lors de son retour en bourse cinq ans plus tard, rappelle le Financial Times.