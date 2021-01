Demande record pour la nouvelle obligation belge à 10 ans

La demande des investisseurs a dépassé 50 milliards d'euros, du jamais vu. L'Etat belge a pu offrir un rendement de -0,22% sur dix ans, un plus bas record.

Les investisseurs se bousculent pour prêter à la Belgique. Lundi, pas moins de 240 investisseurs institutionnels ont remis offre pour un montant dépassant 50 milliards d'euros pour acquérir les nouveaux titres de dette de référence de l'Etat belge, selon les données publiées ce mardi par l'Agence fédérale de la dette. "Cela représente le plus gros carnet d'ordres pour une offre syndiquée (placement de titres de dette via un syndicat de banques, NDLR) d'Olo (obligations linéaires, NDLR, soit les titres de dette du gouvernement fédéral belge) à dix ans", précise le Trésor public.

Taux historiquement bas

La nouvelle Olo à dix ans est assortie d'un coupon de 0% et a été émise à un cours de 102,4% de son prix nominal, ce qui implique, pour les investisseurs, un rendement négatif, à savoir -0,22%. Il s'agit du taux d'intérêt le plus bas jamais enregistré lors d'une syndication. Si ces conditions financières a priori peu attrayantes ont séduit autant d'investisseurs, c'est parce que les taux d'intérêt d'autres placements sans risque sont encore plus pénalisants. Par exemple, le taux des obligations à dix ans de l'Allemagne se situe actuellement à -0,50%, tout comme le taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE), sur laquelle les banques commerciales placent leurs liquidités excédentaires.