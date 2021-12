Déposerez-vous un petit peu d’or sous le sapin?

Reste à savoir si les cours de l’or vont monter. Le métal jaune semble fonctionner par vagues. De 2012 à 2018, la tendance était globalement baissière. En 2019, l’or s’est redressé et l’année suivante, le Covid-19 lui a donné un sérieux coup de fouet. En période de crise, il a joué son rôle de valeur refuge, d’autant que les banques centrales utilisaient de plus belle la planche à billets et que les tensions géopolitiques entre la Chine et les USA ajoutaient à l’incertitude. Au début du mois d’août 2020, les contrats à terme sur l’or ont même atteint un record de 2.070 dollars , soit une hausse de plus de 30% depuis le début de l’année. "Cette fois, c’est parti!" entendait-on. Les aficionados du métal jaune étaient persuadés qu’une nouvelle vague haussière était enclenchée. Malheureusement, la hausse a fait pschitt… À certains moments, l’or a profité de la tourmente sur les cryptomonnaies considérées comme des concurrentes du métal jaune. Mais la nouvelle dégringolade du bitcoin ces derniers jours a plutôt laissé l’or de marbre.

Mais pourquoi l’or dort-il alors que l’inflation se réveille? s’interrogeait récemment la firme Pictet Asset Management. Peut-être parce que les investisseurs ne parient pas sur un dérapage de l’inflation comme dans les années 1970. Et puis, comme la banque centrale américaine a adopté un ton plus sévère, on spécule déjà sur les prochaines remontées des taux d’intérêt. Des taux plus élevés qui rendent l'or moins attractif, puisque ce dernier n'affiche aucun rendement . Des taux plus élevés qui constituent également un atout pour le dollar, considéré comme une valeur refuge concurrente à l’or. Bref, tout semble plutôt se liguer contre l'or pour l’instant. Pour que ce dernier reprenne des couleurs, les particuliers devraient se ruer sur les fonds ETF (exchange-traded funds) liés à l’or. Mais les investisseurs semblent toujours préférer les actions.

L'extrême et le modéré

Certains analystes gardent toutefois un œil attentif sur le métal jaune. C’est le cas de Philippe Gijsels, le "chief strategy officer" de BNP Paribas Fortis, qui estime que l’or constitue une protection sur le long terme. Selon lui, une portion de 5% d’or dans un portefeuille n’est nullement déraisonnable, avec 4% de métal et 1% de mines d’or.

Et puis, il y a les "gourous" de l’or. Comme ce spécialiste américain E. B. Tucker, qui a rédigé l’an dernier l’ouvrage "Why Gold? Why Now?". Tucker est actif dans des "gold royalty companies", des firmes qui, en échange du financement de mines d’or, reçoivent une partie de la production ou touchent des redevances (royalties).

Ce livre, il l’a écrit en l’espace de 23 jours (!) durant le confinement, alors que l’or grimpait. Il est d'avis que le système actuel n’est plus tenable avec des gouvernements qui s’endettent et ont la mauvaise habitude de détruire la valeur de leur monnaie, des banquiers centraux qui font sans cesse tourner la planche à billets et qui font des apparitions à la télévision comme des célébrités. Toute nouvelle bulle financière est plus grande que la précédente. Et cela risque d’exploser. Et ce sera tout profit pour l’or, nous prédit-il. Entre le modéré Philippe Gijsels et l’extrême E.B. Tucker, il vous reste à faire votre choix.