Derniers jours pour donner votre avis sur l'euro numérique

Décision mi-2021

La première option permettrait d'utiliser l'euro numérique même sans connexion internet et garantirait davantage la protection de la vie privée et des données à caractère personnel (anonymat des transactions), tandis que la seconde option impliquerait un enregistrement des transactions par les banques, mais permettrait de proposer plus de services aux particuliers et aux entreprises, par exemple des comparaisons de prix d'achat de biens et services, améliorant la transparence du marché.