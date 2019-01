Déroute de la soie pour le secteur du luxe

Les mauvais chiffres du commerce extérieur chinois pèsent sur les valeurs du luxe en Europe. Moncler, Kering et LVMH figurent parmi les principales victimes.

Si le luxe se porte mal, c'est en grande partie à cause des chiffres publiés en Chine ce matin : les importations de la deuxième économie mondiale ont chuté de 7,6% en décembre contre toute attente. Les économistes sondés par l'agence Reuters tablaient sur une progression de 5%.

Mauvais conseil de Berenberg

La semaine dernière, une note de Berenberg avait pourtant rendu un peu de tonus au secteur : le courtier estimait, jeudi dernier, que le luxe était mûr pour une concentration, ce qui impliquerait des fusions et acquisitions où, selon lui, des entreprises comme Kering et LVMH devraient jouer un rôle prépondérant.

Lire plus

Le marché semble rancunier envers le courtier allemand puisque parmi les exceptions à la baisse du luxe ce lundi, on trouve le fabricant italien de chaussures de luxe Tod's , dont l'action gagne 1%. Jeudi, Berenberg avait conseillé de "vendre" le titre, contre une recommandation de "conserver" auparavant, l'objectif de cours ayant été réduit de 51 à 36 euros. Berenberg ayant donné un mauvais conseil sur l'ensemble du secteur jeudi, les investisseurs ont dû se dire que celui sur Tod's ne devait pas être fiable non plus...