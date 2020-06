Derrière la force de l'euro, la faiblesse du dollar

L'euro a repris de la hauteur cette semaine, franchissant 1,13 dollar pour la première fois depuis début mars. Les mesures de soutien de la BCE et des États européens y sont pour quelque chose. Mais il s'agit surtout d'un retournement de tendance pour le billet vert.

Le dollar américain serait-il en train de tomber de son piédestal? En un peu plus de deux mois, le célèbre billet vert a déjà perdu près de 7% face à un panier de devises dites développées et émergentes. Signe, pour de nombreux observateurs, du changement de mentalité des investisseurs, qui parient de plus en plus sur une reprise en V de l'économie mondiale.

"Les investisseurs ne sont guère incités à se positionner en dollars. Le différend de Washington avec Pékin n’aidera pas, pas plus que les troubles civils de ces derniers jours et la perspective d’un chômage de masse". Marcus Ashworth chroniqueur pour Bloomberg Opinion

Rappelons que le dollar est largement considéré comme une valeur refuge en période difficile, au même titre que le yen japonais ou l'or. Les investisseurs se sont d'ailleurs rués sur la devise américaine en mars alors que les inquiétudes concernant la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques étaient à leur apogée.

Mais depuis lors, la situation a bien changé: le nombre d'infections ralentit dans le monde, les entreprises et magasins rouvrent progressivement tandis que les banques centrales et les gouvernements mettent en place de nombreuses mesures pour soutenir leur économie.

Selon Marcus Ashworth, chroniqueur pour Bloomberg Opinion, ces deux derniers éléments seraient justement des facteurs parmi d'autres poussant le dollar à la baisse. "Le revers de la médaille est qu'avec des taux d'intérêt à zéro, une flambée du déficit fédéral et des rendements obligataires américains à peine supérieurs au reste du monde développé, les investisseurs ne sont guère incités à se positionner en dollars. Le différend de Washington avec Pékin n’aidera pas, pas plus que les troubles civils de ces derniers jours et la perspective d’un chômage de masse".

Un signe positif pour le rally boursier

De plus en plus de stratégistes estiment que la tendance baissière du dollar pourrait se prolonger ces prochains mois, comme l'a rapporté cette semaine le Financial Times. "Si l'économie mondiale atteint un creux et rebondit vraiment, et que les taux d'intérêt américains sont à zéro et que la croissance potentielle [des États-Unis] est inférieure à celle des marchés émergents, nous pourrions voir le dollar entrer dans un marché baissier qui pourrait durer de cinq à dix ans", y explique Calvin Tse de la banque Citigroup.

Même son de cloche chez Deutsche Bank, JPMorgan ou encore Goldman Sachs. "Nous pensons maintenant qu'il est approprié pour les investisseurs de se positionner en faveur d'une baisse du dollar dans leur portefeuille", indique le stratégiste Zach Pandl.

Certains observateurs voient, par ailleurs, dans l'accès de faiblesse du dollar un signal positif pour la poursuite du rally boursier. Car s'il y a bien un indicateur de l'aversion (ou non) des investisseurs pour le risque, c'est le billet vert. Son recul sur le marché des devises ces derniers jours montrerait donc une sorte de relâchement des inquiétudes.

Le retour en grâce de l'euro?

"La faiblesse du dollar reflète également la force relative des autres devises", estime Marcus Ashworth, qui pointe en particulier la remontée de l'euro . La monnaie unique a gagné près de 4% ces derniers jours, portée notamment par la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale européenne. Celle-ci a annoncé jeudi avoir gonflé de 600 milliards d'euros l'enveloppe globale de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP). En outre, l'Union européenne et ses États membres ont adopté plusieurs plans de relance.

