Des IPO qui redémarrent partout dans le monde

La Bourse de Bruxelles et les autres places boursières connaissent un regain d'intérêt pour les introductions en Bourse, après un premier semestre ayant tourné au ralenti.

Les introductions en Bourse (IPO) ont ralenti durant la première partie de cette année dans le monde. La Bourse de Bruxelles n'a pas fait exception à la règle. Depuis janvier, seule la biotech Sequana Medical est venue se faire coter sur le marché réglementé. Elle a levé en février 27 millions d'euros grâce à cette opération. Trois autres sociétés sont venues se faire lister à Bruxelles, mais deux d'entre elles ont choisi une double cotation (Audiovalley et Advicenne) tandis que la troisième, Titan Cement, a procédé à une offre d'échange de titres. "Au premier trimestre, le nombre et la valeur des introductions en Bourse a diminué à un niveau plus observé depuis 2009, juste après la crise financière", constate Peter Dhondt, partner à la firme de consultance PwC. "Mais au deuxième trimestre, le marché des introductions en Bourse a récupéré son retard, en partie grâce à quelques transactions importantes à Londres et sur d'autres marchés européens", ajoute-t-il. Il précise qu'au niveau mondial, le nombre d'IPO a baissé de 28% au premier semestre, par rapport à la même période l'année passée. En Europe, cette baisse s'élève à 47%, en raison de la nervosité liée au Brexit, à la crise italienne et aux tensions géopolitiques. En revanche, et contre la tendance, le montant des IPO a grimpé de 5% sur la même période, "mais le nombre a diminué" précise Peter Dhondt.

Redémarrage

Benoît van den Hove, directeur du listing chez Euronext Bruxelles, constate que le marché redémarre depuis le début du semestre."On assiste à des opérations annoncées comme la Française des jeux et Verallia, et des introductions réussies comme celle de Prosus sur Euronext Amsterdam", constate-t-il. "Des fonds de private equity viennent de revendre leur part dans une société à travers une introduction en Bourse, alors que ces derniers temps, on n'avait plus observé ce phénomène", indique Peter Dhondt. "En 2018, aucune introduction en Bourse résultant du private equity n'a eu lieu. Au deuxième trimestre de cette année, cela a repris", ajoute-t-il. "Cela est donc de bon augure, en particulier pour le secteur technologique, partout en Europe, y compris en Belgique", précise-t-il. Benoît van den Hove cite l'exemple de Verallia, qui est détenu actuellement par le fonds Apollo.

A la Bourse de Bruxelles, la fintech UnifiedPost, spécialisée dans le traitement de documents et les solutions de paiement, a fait part de son intention de venir en Bourse pour lever 100 millions d'euros. "C'est un exemple de société technologique intéressée par la Bourse, mais parmi les sciences de la vie, nous avons aussi beaucoup de discussions avec des sociétés du secteur", commente Benoît van den Hove. Il ajoute que l'initiative Tech Share, déployée par Euronext en partenariat notamment avec PwC, attire des entrepreneurs désireux d'analyser toutes les pistes de financement pour le futur de leur société.

Petites opérations

Benoît van den Hove reconnaît que la Bourse de Bruxelles n'attire pas de grandes opérations comme Euronext Amsterdam, qui vient d'accueillir Prosus. La société qui regroupe une partie des activités en ligne du sud-africain Naspers, et notamment sa participation dans le géant chinois Tencent, a flambé pour ses débuts et a immédiatement rejoint les rangs des grandes sociétés cotées, avec une valorisation supérieure à 95 milliards d'euros. "Historiquement la médiane des opérations est très élevée à Amsterdam (avec une capitalisation moyenne de 880 millions d'euros pour les 126 sociétés cotées) comparé à Bruxelles, qui compte le même nombre de sociétés cotées (avec une moyenne de 296 millions d'euros). Mais cette moyenne belge est comparable avec celle du marché français, qui compte énormément de PME à des valorisations inférieures à 150 millions d'euros", indique-t-il. "Et puis, de nombreuses sociétés belges ont commencé avec une capitalisation de 150 millions d'euros. Xior, argenx et Galapagos sont passées par là. Elles valent désormais plus d'un milliard d'euros. La croissance a marché pour bon nombre de sociétés", ajoute-t-il.