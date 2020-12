Des actions américaines à privilégier

Au contraire, les valeurs européennes ont perdu 5,3% cette année. Et pourtant, à la fin de l'année 2019, beaucoup d'analystes prédisaient une belle performance pour les actions du Vieux Continent. "En 2019, nous étions positifs pour les actions européennes, car nous étions optimistes avec la nomination de Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne" a reconnu Jerome van der Bruggen, Head of Investments Private Banking chez Degroof Petercam."On a ajusté nos portefeuilles pour s'ajuster sur l'économie américaine, plus flexible, et qui comporte une composante d'entreprises plus importante axées sur la digitalisation" ajoute-t-il. "Mais nous ne perdons pas espoir pour l'Europe, car nous ne pensons pas qu'une nouvelle crise de l'euro puisse resurgir, avec les progrès de l'Union européenne cette année."