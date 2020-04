Des analystes sceptiques sur l'action de la BCE

Les regards des investisseurs se tournent déjà vers la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil de gouvernance doit se réunir ce jeudi pour discuter de la politique monétaire. Ils s'attendent à ce que l'institution annonce le rachat d'obligations qui ont récemment basculé dans la catégorie "pourrie", comme l'a fait la Réserve fédérale américaine (Fed), et après l'annonce de la Banque centrale du Japon de racheter des obligations d'entreprises.

"La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est attendue notamment sur la répartition des achats d'actifs dans le cadre du PEPP de 750 milliards d'euros lancé mi-mars, qui n'a pas été précisé. Elle pourrait également donner des indications sur la capacité de la BCE à faire plus pour répondre aux tensions sur les "spreads"' et aux problématiques des Etats les plus fragiles."

