Des augmentations de capital qui se multiplient

Depuis le début de l'année, les augmentations de capital se multiplient. Benoît van den Hove, responsable listing chez Euronext Bruxelles, a constaté que sur le premier semestre, les montants levés par les sociétés cotées ont dépassé 50 milliards d'euros en Europe. "Les levées de fonds sur les cinq premiers mois ont dépassé les 50 milliards d'euros, soit 9% au-dessus du niveau à la même époque l'an passé. Les principaux secteurs sont la technologie et les sciences de la vie", souligne-t-il. À la Bourse de Bruxelles, quatre opérations ont déjà eu lieu depuis le début de l'année. Selon Benoît van den Hove, Aedifica, VGP et récemment argenx ont levé plus 1,3 milliard d'euros. La société immobilière Immobel a, elle, récolté plus de 52 millions d'euros auprès des investisseurs. "Les sociétés les plus actives à Bruxelles appartiennent, sans surprise, aux segments des SIR et des sciences de la vie", commente-t-il.