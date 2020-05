Des bourses à nouveau sous perfusion

Les marchés actions se sentent à nouveau pousser des ailes malgré un contexte économique historiquement difficile. Pour certains investisseurs, le bout du tunnel n'est plus très loin grâce au soutien des banques centrales et gouvernements.

À quand un retour à la réalité? Le net rebond des marchés actions en avril - en particulier à Wall Street où le S&P 500 a enregistré sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 1987- commencent à donner des sueurs froides à certains observateurs. "Nous avons eu une série exceptionnelle mais nous avons eu aussi les pires données économiques depuis la Grande Dépression, souligne ainsi Paul Nolte, gérant de portefeuille chez Kingsview Asset Management.

Même constat en Europe où l'indice Stoxx 600 a repris 6,24% en un mois, ce qui n'était plus arrivé en un peu plus de quatre ans. Or selon les dires de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, "la zone euro fait face à une contraction économique d'une magnitude et vitesse jamais vues en temps de paix". Son produit intérieur brut (PIB) a déjà chuté de 3,8% au premier trimestre. Du jamais vu! Et la situation ne va pas s'améliorer à court terme. L'institution monétaire s'attend à une contraction entre 5% et 12% du PIB cette année.

La planche à billet en roue libre

Alors comment expliquer cette divergence entre le discours des économistes et celui des marchés financiers? Tout repose - une fois encore - sur les banques centrales qui élargissent de plus en plus leurs mesures de soutien. Cette semaine encore, la BCE s'est dite prête à augmenter la taille et la durée de son programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) si nécessaire. La Réserve fédérale américaine a de son côté étendu la portée de son dispositif de prêts à davantage de petites et moyennes entreprises via le "Main Street Lending Program".

"Les marchés, tenus à bout de bras par les banques centrales, sont clairement dans l'idée de retenir les bonnes nouvelles et de ne pas s'offusquer des mauvaises, notamment macroéconomiques" Tangi Le Liboux stratégiste chez Aurel BGC

Pour les investisseurs, une certitude: les banques centrales feront tout leur possible pour maintenir le système économique et bancaire à flot. On comprend dès lors pourquoi les valeurs bancaires ont signé l'une des plus fortes hausses sectorielles cette semaine (+8,29%) . Ajoutez à cela des résultats trimestriels rassurants, à commencer par ceux de Deutsche Bank dont l'action a gagné près de 25% en quatre jours.

L'espoir inflexible d'une reprise

Notons que le secteur bancaire sous-performe encore largement depuis le début de l'année (-37,98%). Ces dernières semaines, les investisseurs ont surtout privilégié le compartiment automobile (+20,07% en avril) et celui des loisirs (+16,43%), lesquels avaient particulièrement souffert les mois précédents en raison de la pandémie du Covid-19. L'annonce d'un déconfinement progressif dans de nombreux pays est vécu comme un soulagement pour les marchés.

30% Manque de visibilité Selon les calculs de Bloomberg, au moins 172 entreprises du Stoxx 600 (soit environ 30%) ont déjà annulé leurs prévisions annuelles faute de pouvoir y voir clair dans cette crise sanitaire.

"Les marchés, tenus à bout de bras par les banques centrales, sont clairement dans l'idée de retenir les bonnes nouvelles et de ne pas s'offusquer des mauvaises, notamment macroéconomiques", estime Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC. Ces annonces de déconfinement et les espoirs autour d'un traitement contre le nouveau coronavirus "ravivent le discours des investisseurs pour qui une reprise en forme de V commencerait à émerger", ajoute Ole Hansen, stratégiste chez Saxo Bank, qui souligne le repli de l'or cette semaine (-1,97%).

Reste la question de savoir si cet optimisme va tenir alors que la saison des résultats s'intensifie en Europe. Selon les calculs de Bloomberg, environ un tiers des entreprises du Stoxx 600 a déjà annulé ses prévisions annuelles faute de pouvoir y voir clair dans cette crise sanitaire. Et on ne compte plus le nombre de dividendes réduits - comme celui de Royal Dutch Shell! - ou tout simplement suspendus.