Des craintes et des espoirs comme cadeau de Noël pour les investisseurs

Cette semaine a été riche en actualité internationale sur les marchés financiers. Mais l'attente – non vaine – d'un accord sur le Brexit a limité la progression des grands indices européens.

E * Trade Financial

Des doutes visiblement mis de côté puisque les grands indices actions ont effacé leurs pertes de début de semaine les séances suivantes. Même Donald Trump n’est pas parvenu à altérer le moral des investisseurs . Mercredi, le président américain a pourtant menacé de ne pas ratifier le plan de relance de 900 milliards de dollars durement négocié entre les démocrates et les républicains.

"Dans l'ensemble, le marché semble continuellement se concentrer sur le scénario optimiste pour chaque événement macroéconomique", résume Chris Larkin, d'E-Trade Financial.

L’indice Stoxx Europe 600 a ainsi progressé de 0,10% en quatre séances. En tête du classement, le compartiment des banques a grimpé de 1,80%, celui des services à la collectivité de 1,46% et celui de l'immobilier de 1,44%. Les secteurs de la santé (-1,80%) et des télécoms (-1,02%) ont par contre terminé lanterne rouge.

Père Noël arrive à temps pour la livre sterling

Autre gros dossier de 2020, le Brexit a également fait parler de lui cette semaine . Dès mercredi, les spéculations allaient bon train, alimentées par des sources diplomatiques affirmant qu'un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni était à portée de main. Et même si la signature a eu lieu après la clôture anticipée jeudi, cela a tout de même permis aux marchés d'accélérer leur rebond.

"L'annonce d'un accord commercial sur le Brexit devrait être temporairement haussière pour la livre sterling, mais nous pensons que la plupart des bonnes nouvelles sont déjà intégrés et suggérons de prendre vos bénéfices autour de 1,36 dollar."

La livre sterling en a naturellement profité pour remonter à son plus haut niveau depuis avril 2018 face au dollar jeudi (+0,85% sur quatre séances). "Cette annonce par Boris Johnson, qui joue les Père Noël, arrive pile à temps", se réjouit Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. "Mais le Royaume-Uni reste isolé internationalement par le Covid-19" et la nouvelle souche qui s'est répandue dans le pays, "avec plusieurs régions une nouvelle fois confinées: pas étonnant que la réponse des marchés soit finalement plutôt modérée".

Pour de nombreux observateur, le potentiel haussier de la monnaie britannique serait en fait plutôt faible à court terme . "L'annonce d'un accord commercial sur le Brexit devrait être temporairement haussière pour la livre sterling, mais nous pensons que la plupart des bonnes nouvelles sont déjà intégrées et suggérons de prendre vos bénéfices autour de 1,36 dollar", indique Sheena Shah, currency strategist chez Morgan Stanley. "Les nombreuses incertitudes concernant la livre nous amènent à penser qu'elle va sous-performer pendant la majeure partie de 2021. "

Unifiedpost propulsé à un nouveau plus haut historique

Terminons cette revue hebdomadaire avec un petit coup d’œil du côté de la Bourse de Bruxelles . Notre indice de référence, le Bel 20 , a au final fait du surplace cette semaine (+0,05%), ne parvenant pas à remonter au-dessus de la barre symbolique des 3.700 points. Il s'est retrouvé coincé entre ses deux valeurs télécoms, Telenet (+2,81%) et Proximus (-3,84%).

En un peu plus d'une semaine, l'action Unifiedpost a bondi de 16,90%. Ce qui lui a permis de dépasser son record inscrit deux après son introduction en bourse

Si on exclut la coquille vide qu’est Nyrstar (+50% en quatre séances), la palme de la plus forte hausse hebdomadaire revient à Unifiedpost (+15,09%). La fintech a annoncé pas moins trois nouvelles acquisitions mercredi, dont celle de son concurrent suédois 21 Grams pour 40 millions d’euros. "L'impact de ces acquisitions devrait être considérable", a réagi Degroof Petercam. "Par rapport à nos prévisions actuelles pour 2021, 21 Grams ajouterait 87% aux ventes, 27% au bénéfice brut et 148% à l'Ebitda sur une base annualisée." Le broker a réitéré sa recommandation à «acheter» avec un objectif de cours fixé à 26 euros.