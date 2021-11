Des cryptomonnaies délistées des plateformes de négoce

Des plateformes de négociation en cryptomonnaies, comme eToro, délistent de plus en plus certaines d'entre elles pour satisfaire aux exigences des régulateurs.

Le paysage de la régulation évolue rapidement. Un porte-parole d' eToro

Une annonce a créé une mauvaise surprise chez les clients d'eToro. Le courtier a récemment indiqué à ses utilisateurs américains le délisting de deux cryptomonnaies, le cardano et le tron, à partir de l'année prochaine. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre ces devises virtuelles sur cette plateforme pour les clients américains. En revanche, elles restent accessibles pour les clients d'autres nationalités. EToro a justifié cette décision par des inquiétudes du côté des régulateurs. "Le paysage de la régulation évolue rapidement" a indiqué un porte-parole de la société.

Le delisting du cardano, actuellement la sixième plus importante cryptomonnaie en termes de valeur selon le site Coinmarketcap, a surpris. Mais ce retrait s'inscrit dans une vague générale de délisting de cryptomonnaies par les plateformes de négoce en raison de la régulation. Parmi celles-ci, de nombreuses détiennent une licence auprès des régulateurs dans les pays où elles opèrent, à l'image de la Bitlicense octroyée par l'État de New York à des sociétés comme Coinbase, Bitstamp, Robinhood et Gemini. "Les plateformes de transactions en cryptomonnaies ne veulent pas perdre leur licence, et choisissent de supprimer des devises virtuelles comme certaines stable coins (des cryptomonnaies qui suivent le cours de monnaies comme le dollar par exemple). C'est un impact de la régulation des plateformes" a souligné Jean-Luc Verhelst, consultant en bitcoin et blockchains. "Des cryptomonnaies comme le dash et le monero, qui sont anonymes, ne sont pas bien vues des régulateurs, car elles ne sont pas transparentes. Elles sont délistées de plusieurs plateformes de transactions" a-t-il ajouté. D'après lui, les gouvernements vont pouvoir choisir quelles cryptomonnaies sont cotées sur les plateformes de négociation de devises virtuelles à travers la licence qu'ils octroient à celles-ci pour pouvoir opérer sur leur territoire.

Toutefois, le cardano ne fait actuellement pas partie des cryptomonnaies sous la loupe des régulateurs. La société derrière cette devise virtuelle a même renforcé sa gouvernance en signant cette année un partenariat avec la firme d'analyses de blockchains Confirm pour répondre aux exigences des régulateurs, ont noté plusieurs observateurs. De plus, une autre plateforme, Bitstamp, a indiqué avoir listé récemment cette devise virtuelle.

Un ton plus sévère

Ces delistings de cryptomonnaies surviennent aussi alors que les gouvernements dans le monde, à l'exception peut-être du Salvador qui a fait du bitcoin sa monnaie officielle, adoptent un ton plus sévère à l'égard des devises virtuelles et des plateformes de négociation. La Chine a banni les transactions et le minage de cryptomonnaies. Le pays empêche aussi les plateformes de transactions en devises virtuelles situées à l'étranger de proposer leurs services sur internet aux investisseurs basés en Chine. Plusieurs sociétés, comme la plateforme basée aux Seychelles Huobi et Binance, qui pèse 70 % des transactions mondiales en cryptomonnaies, ont dû bloquer leur accès aux investisseurs chinois.

Aux États-Unis, le président de la Securities and Exchange Commission (gendarme des marchés d'actions), Gary Gensler, a demandé aux politiciens de conférer plus de pouvoir à son organisation pour pouvoir superviser les plateformes de transactions en cryptomonnaies.

En Europe, à partir de l'année prochaine, la directive Micar va entrer en jeu et apporter des nouvelles règles pour les plateformes de négociation en cryptomonnaies européennes.