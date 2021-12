Des fonds durables vulnérables face au risque carbone

Et si les entreprises devaient payer pour leurs émissions de CO2? Dans ce cas, la plupart des fonds, même ceux qui sont considérés comme durables, seraient vulnérables face au risque carbone , selon une étude d'Axylia. Cette société de conseil en investissement spécialisée dans la finance responsable et le climat a mis au point un score carbone qui matérialise la capacité du bénéfice d'exploitation des entreprises à payer leur facture carbone.

Cette facture reflète les dommages dus au gaz carbonique émis durant tout le cycle de vie des produits et services d'une entreprise. L'analyse inclut non seulement l'extraction de matières premières, la production et les transports mais aussi les émissions dues aux fournisseurs et aux clients, jusqu'au consommateur final. Ce calcul des émissions de CO2 se base sur les données de Trucost, filiale de Standard & Poor's spécialisée dans le calcul de l'empreinte carbone des entreprises.