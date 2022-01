Des fractions d'actions désormais accessibles

Acheter pour 50 euros d'une fraction de l'action Amazon, c'est désormais possible pour les investisseurs particuliers belges. Jusqu'à présent, pour investir dans un titre Amazon, par exemple, le particulier devait débourser plus de 3.300 dollars (2.907 euros), sans les frais de courtage et la taxe sur les opérations de bourse (de l'ordre de 0,35% dans ce cas). En d'autres termes, l'investisseur devait débourser une somme importante pour pouvoir acheter cette action.

Le courtier néerlandais Bux , accessible pour les particuliers belges, a rendu les achats de fractions d'actions possibles. Il a indiqué dans un communiqué que les investisseurs peuvent miser à partir de 10 euros grâce à l'investissement fractionné. Car il a constaté que l'évolution des cours boursier de Tesla (à plus de 1.000 dollars l'action), d' Amazon et d' Alphabet (à près de 2.900 dollars l'action) rend l'accès difficile aux investisseurs disposant d'un budget limité. "L'investissement fractionné est déjà très répandu aux États-Unis" a constaté Yorick Naeff, CEO de Bux. De fait, le courtier américain Robinhood doit son succès auprès des investisseurs particuliers à l'investissement fractionné. Les utilisateurs de la plateforme américaine peuvent miser à partir d'un dollar sur des sociétés cotées telles que Tesla, Netflix, Amazon, etc.

Le geste des sociétés cotées

Les sociétés cotées peuvent aussi aider les investisseurs à accéder à leurs titres en divisant leurs actions. Tesla avait divisé par 5 son action le 10 août 2020, car Elon Musk, le fondateur de la société, voulait que son action soit plus accessible aux investisseurs. Amazon, en revanche, n'a plus touché à son titre durant ce millénaire alors que depuis son introduction en bourse, la société a procédé à 3 divisions de ses actions. Alphabet n'a pas non plus annoncé de division de titres depuis 2014, lorsque le groupe s'est doté d'une nouvelle structure et a divisé ses actions en Google A et Google C. Le holding Berskhire Hathaway fonctionne aussi avec deux classes d'actions, avec un titre A valant 450.662 dollars et un titre B à 299 dollars.