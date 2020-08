Des frais pour les ventes de fonds en période de crise

Si c’était encore nécessaire, la crise du coronavirus a prouvé une fois de plus qu’en temps de crise, la liquidité des marchés financiers pouvait fortement baisser, voire se tarir. A la mi-mars, il était difficile – et parfois même impossible – d’acheter ou de vendre certaines actions ou obligations à un prix correct. De telles circonstances de marché peuvent créer des problèmes si les fonds d’investissement se retrouvent confrontés à d’importants flux sortants (ou entrants) de capitaux.

Taxe anti-dilution

Une des possibilités consiste à prévoir un "swing price ". Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain niveau, la valeur nette d’inventaire – c’est-à-dire le prix auquel un investisseur peut acheter ou vendre – est augmentée ou réduite d’un certain pourcentage.

Redemption gate

"Les frais supplémentaires perçus sont versés dans le fonds, et reviennent donc aux investisseurs (et non au gestionnaire du fonds)."

Koen Van de Maele souligne que les frais supplémentaires perçus seront versés dans le fonds – donc aux actionnaires – et non au gestionnaire. Par ailleurs, BlackRock, la plus grande maison de fonds au monde, et JPMorgan utilisent régulièrement ces instruments de liquidité. Les fonds de droit luxembourgeois y sont également autorisés depuis plus de 15 ans.