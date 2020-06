Des fusions-acquisitions qui redémarrent

Alors que les sociétés cotées multiplient les augmentations de capital, le marché des fusions-acquisitions se relance aussi dans le monde. Vendredi dernier, deux opérations potentielles ont été relevées par l'agence d'informations financières Bloomberg. La première a signalé que AstraZeneca aurait approché le laboratoire américain Gilead pour un rachat. Les deux groupes n'ont pas voulu confirmer ces informations. La seconde a indiqué que JustEat Takeaway.com s'intéresserait à GrubHub, une société américaine de services de livraison de repas à domicile, qui fait aussi l'objet de convoitises par Uber et Delivery Hero, un de ses concurrents outre-Atlantique.

Opportunités

Parmi les raisons qui ont poussé les sociétés cotées à procéder à des augmentations de capital, les acquisitions ont été citées. JustEat Takeaway.com , dont les services ont été fort sollicités durant la période de confinement, avait levé fin 700 millions d'euros, notamment pour des opportunités stratégiques . "Ce serait une autre acquisition de taille pour JustEat Takeaway.com: GrubHub possède une valorisation de 5,7 milliards de dollars, comparé à la capitalisation boursière de 14,7 milliards d'euros de JustEat Takeaway.com", souligne Mark Hesselink, analyste chez ING. "À la fin du mois d'avril, JustEat Takeaway.com a levé 700 millions d'euros à travers une augmentation de capital et par l'émission de convertibles. Cela lui apporte une certaine flexibilité pour une acquisition mais il apparaît clairement que la majorité du montant de rachat devra être financé par une offre d'achats d'actions", ajoute-t-il. Il relève que le secteur des services de livraison de repas, en particulier aux États-Unis, va devoir passer par une phase de consolidation à cause d'un marché très concurrentiel.

Dans le cas d' AstraZeneca, "la pandémie pourrait avoir mis en avant des nouvelles opportunités dans les antiviraux pour le groupe", estime John Rountree, directeur de la firme de consulting Novasecta, basée à Londres. "Peut-être qu'AstraZeneca pense que les antiviraux vont devenir un domaine plus important que ce qui était prévu, à cause de la récente tragédie du Covid-19. En acquérant un des leaders dans ce domaine, le groupe pourrait obtenir une plateforme pour une croissance future au-delà de l'oncologie", ajoute-t-il.

Des opérations sélectives

"On voit une reprise de l'activité des fusions-acquisitions, mais la procédure est lente et est très sélective", constate Michiel Post, responsable fusions-acquisitions chez Nomura. Les augmentations de capital qui ont progressé depuis mars ont concerné pour une grande partie des sociétés qui ont eu besoin de ce cash pour pouvoir face à la crise du Covid-19 et résoudre leurs problèmes de liquidités.