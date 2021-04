Des hedge funds, des tigres et des "bébés tigres"…

"Je reste un grand fan de Bill, cela aurait pu arriver à n’importe qui. Je suis simplement triste que cela lui soit arrivé". Ce sont les paroles rassurantes de Julian Robertson, une star du monde des hedge funds, à l’égard de son ancien protégé Bill Hwong , celui par qui le "scandale" est arrivé avec son family office Archegos Capital Management, incapable de répondre aux appels de marge, ce qui a provoqué des pertes importantes pour Credit Suisse et Nomura. Les fonds Tiger de Julian Robertson étaient une référence dans les années 1980 et 1990 dans le monde des placements tout comme l'étaient les fonds Quantum de George Soros.

En 2000, Julian Robertson avait également dû fermer son fonds pour le transformer en "family office". En cause: les mauvaises performances répétées de son hedge fund. En annonçant sa décision sur la chaîne financière CNBC à la fin mars 2000, Robertson avait confié, l'air dépité, qu'il ne comprenait plus le marché. L'investisseur avait raté la phénoménale progression des valeurs technologiques, continuant de privilégier les valeurs plus traditionnelles. Une stratégie qui a causé sa perte. Déjà pénalisé par la crise financière qui avait suivi le moratoire sur la dette russe à l'été 1998, il n'était pas arrivé à remonter la pente. Les actifs totaux des fonds Tiger étaient passés en moins de deux ans de 20 milliards de dollars à quelque 6 milliards. Paradoxalement, c’est au moment de l’annonce de la fermeture de son fonds que la bulle internet commençait à exploser sur le Nasdaq. Pas de chance...

Ne pleurons pas sur son sort. Julian Robertson, qui a aujourd'hui 88 ans, est à la tête d'une fortune de 4,5 milliards de dollars, selon les calculs de Forbes.