Des idées pour mobiliser l'épargne et relancer le capital à risque

Comment venir en aide aux entreprises touchées par cette crise ? Les idées commencent à se multiplier . Lundi, c'est le professeur Georges Hübner qui proposait de lancer un grand emprunt populaire de solidarité pour les PME alors que, de son côté, la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) planche sur le soutien aux grandes entreprises les plus touchées.

"On peut imaginer que les nouvelles actions bénéficient d’un impôt des sociétés réduit ou même négatif."

Il s’agit de fournir des avantages fiscaux aux nouvelles augmentations de capital. Parmi ces avantages fiscaux possibles, il cite une réduction du précompte mobilier ou une exonération des droits de succession ou de donation. Mais il souligne que l’on peut aller plus loin. On peut imaginer que les nouvelles actions bénéficient d’un impôt des sociétés réduit ou même négatif. Pourquoi un impôt des sociétés négatif? Parce que, vu le contexte de crise, de nombreuses entreprises ne paieront pas d’impôts et n’auront donc pas de base taxable.