Des investisseurs belges touchés dans leurs finances

Le dernier baromètre d'ING montre que les investisseurs belges sont devenus plus optimistes en avril . L'indice est revenu à 64 points, après être tombé en mars à 58 , son plus bas historique. Il reste toutefois en-dessous du niveau de 100 points considéré comme neutre. Ce niveau tranche avec celui de l'indice Zew des investisseurs allemands, qui a rebondi à 51 points en mai, alors que les analystes s'attendaient à un chiffre de 32. En avril, cet indice s'élevait à 28.

"L'avenir n'est guère plus encourageant: 62 % se disent encore pessimistes par rapport à l'économie et 74% sont d'avis qu'il faudra au moins attendre le quatrième trimestre de cette année pour observer d'éventuels premiers signes de reprise."

Détérioration des finances familiales

Plus de la moitié des investisseurs sondés disent attendre un nouveau recul de la bourse. Six investisseurs sur dix estiment qu'il faudra attendre 2022 pour retrouver les niveaux observés sur les marchés avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Des gérants de fonds aussi sceptiques

L a plupart des gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America pour son sondage mensuel restent sceptiques quant à la durabilité des gains boursiers et ne s'attendent pas à une reprise économique rapide de la crise des coronavirus.

Dans le sondage mené du 7 au 14 mai, 68% des investisseurs ont qualifié le rebond des actions de rallye baissier ou de rebond rapide et à court terme des actions avant qu'elles ne tombent à de nouveaux plus bas. Un quart seulement pense que les actions sont entrées dans un nouveau marché haussier. Seulement 10% des gestionnaires de fonds interrogés s'attendent à ce que la reprise économique soit en forme de V, ou rapide et forte, contrairement à 75% qui prédisent un rebond en U ou en W qui prendra plus de temps.