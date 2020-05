Des investisseurs plutôt optimistes

Selon l’enquête de la banque UBS, menée en avril auprès de plus de 4.000 investisseurs et entrepreneurs sur 14 marchés, 70% des personnes interrogées se disent optimistes quant aux perspectives économiques à long terme de leur région, soit un taux pratiquement inchangé par rapport à l’enquête précédente il y a trois mois. C'est un peu étonnant, mais on parle bien ici de "long terme". Pour les perspectives de court terme, ils ne sont plus que 46% à se montrer optimistes contre 67% lors de l’enquête précédente.