Des marchés atones à la veille de Noël (débriefing actions)

À la veille de Noël, les marchés européens sont restés calmes, évoluant autour de leur point d'équilibre. "L'absence de mouvement est caractérisée par le fait que les investisseurs n'ont pas pris de position", observe David Madden, analyste chez CMC Markets. "Le marché allemand, l'un des acteurs majeurs en Europe, étant fermé, cela a contribué à renforcer l'humeur atone. Et l'absence de nouvelles géopolitiques majeures a maintenu la volatilité à un niveau bas" tandis que les volumes ont été réduits à peau de chagrin.

Outre Francfort, les Bourses de Zurich et de Milan étaient également fermées. De leur côté, le Footsie britannique a progressé de 0,1% et l'AEX néerlandais de 0,02%, tandis que le CAC 40 a terminé sur une note stable.

La Bourse de Bruxelles n'a pas échappé à cette tendance léthargique. Son indice de référence, le BEL 20 , a grimpé de 0,06% à 3.992,13 points. Le titre Galapagos a gagné 0,96% à 189,95 euros. Son partenaire américain Gilead Sciences a annoncé la conclusion d'un accord de distribution pour le filgotinib, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, avec le japonais Eisai. La polyarthrite rhumatoïde touche entre 600.000 et 1 million de personnes au Japon.

La société immobilière Atenor (stable à 72,80 euros) a annoncé lundi soir qu’un accord est intervenu entre sa filiale Rest Island et Ethias en vue de la vente de l’immeuble de Services Intégrés aux Entreprises (SIE) de City Dox. "Cette cession impactera favorablement les résultats 2019 et 2020 d’Atenor", a-t-elle prévenu dans un communiqué. Et de signaler également avoir obtenu le permis de construire pour le projet @EXPO - situé dans le nord-ouest de Bucarest (Roumanie) - ainsi que la conclusion d'un accord pour la location de 4.800 m² de bureaux dans ce projet à l'éditeur de jeux vidéos Gameloft.