Des marchés suspendus aux propos de Jerome Powell

Le discours très attendu du président de la Réserve fédérale à Jackson Hole a rendu les investisseurs prudents cette semaine, avec tout de même quelques prises de risque.

Les propos de Jerome Powell ont tenu en haleine les investisseurs cette semaine. Le président de la Réserve Fédérale a indiqué vendredi, lors du symposium de la banque centrale américaine à Jackson Hole, que celle-ci pourrait commencer à réduire son programme de relance massif de l'ère pandémique cette année. Il a ajouté que la Fed avait atteint le premier des deux objectifs qu'elle souhaite atteindre avant de réduire son soutien et qu'elle faisait des "progrès évidents" sur le second.

+11,41% Les cours du pétrole ont connu leur plus forte progression hebdomadaire de l'année, notamment à cause de perturbations de production au Mexique.

De l'autre côté de l'Atlantique, Philip Lane, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré à que les performances économiques de la zone euro devraient être proches des prévisions de l'institution cette année et l'an prochain malgré la propagation récente du variant Delta du coronavirus. Luis de Guindos, membre du conseil des gouverneurs, a quant à lui évoqué la possibilité d'un nouveau relèvement de ces prévisions.

Sur les marchés d'actions, une certaine prise de risque a été observée, car les secteurs défensifs comme les services aux collectivités et la santé ont terminé en fort recul hebdomadaire au sein d'un Stoxx 600 en légère hausse (+0,76%). En revanche, les compartiments des ressources de base, de l'énergie et des transports et loisirs ont été très recherchés. Aux États-Unis, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 ont de nouveau battu leurs records.

"L'apaisement des inquiétudes concernant la demande a donné du tonus aux prix du pétrole en début de semaine." Carsten Fritsch Analyste chez Commerzbank

Le secteur des ressources de base en Europe a rebondi de 4,47% après avoir souffert d'annonces en Chine qui pourraient affecter la demande en matières premières. Il a profité du bond des prix de l'aluminium, qui ont touché un plus haut de trois ans. En cause, des inquiétudes sur la production de l'empire du Milieu, premier producteur mondial, après que la région du Xinjiang a imposé des restrictions sur cinq fonderies. Selon les calculs de Reuters, la limite de production mensuelle imposée à ces fonderies représente une coupe de 10% de l'offre par rapport aux premiers mois de l'année. Un incendie dans une grande usine de traitement de l'aluminium en Jamaïque a également joué un rôle dans la hausse du prix.

Le secteur de l'énergie (+3,78%) a lui bénéficié de la forte hausse des cours du pétrole cette semaine. Ceux-ci ont enregistré leur meilleure progression hebdomadaire de l'année, portés par le regain d'optimisme sur la demande et les perturbations de l'offre dans le golfe du Mexique, où le groupe Pemex a dû interrompre l'exploitation des 125 puits dans la zone. Le baril de Brent a bondi de 11,41% à 72,62 USD d'un vendredi à l'autre. "L'apaisement des inquiétudes concernant la demande a donné du tonus aux prix du pétrole en début de semaine et les pannes d'approvisionnement au Mexique ont ensuite apporté leur contribution", a résumé Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank.

Le compartiment du transport et des loisirs a profité quant à lui de l'optimisme ambiant sur les progrès de la vaccination. Il a gagné 3,68% en variation hebdomadaire.

Une vente pas si inaperçue

Le secteur de la pharmacie a lui terminé sur un recul de 1,43% sur la semaine, alors que les grands groupes pharmaceutiques ont souffert, à l'image de Novo Nordisk (-5,23%), Merck (-3,06%) et Sanofi (2,81%). En revanche, des titres comme Addlife (+13,78%) et argenx (+7,06%) ont bondi. Argenx a bénéficié, selon KBC Securities, de l'intérêt renoué pour les fusions et acquisitions dans le secteur. Le compartiment a été affecté par la nouvelle selon laquelle Berskhire Hathaway, le holding du milliardaire Warren Buffett, a vendu ses parts dans les sociétés du secteur au deuxième trimestre. La société a réduit ses participations dans Merck, AbbVie et Bristol-Myers Squibb, et vendu ses actions Biogen. Sanofi a en outre pâti d'un possible refus de son acquisition de Translate Bio par la Federal Trade Commission, l'autorité américaine de la concurrence, selon Dealreporters.

"Le marché obligataire n'est pas très liquide en ce moment, et lorsqu'un mouvement s'observe, tout le monde veut prendre la porte de la sortie." Antoine Bouvet Analyste chez ING

Le secteur des collectivités a perdu 2,96% au fond du Stoxx 600. Les sociétés italiennes ont particulièrement souffert, à l'image de Italgas (-5,66%), alors que des analystes chez RBC ont souligné que le prix actuel des fournisseurs d'énergie en Italie ne tient pas compte des risques de régulation qui planent au-dessus du compartiment.

Forte hausse des rendements obligataires

Sur le marché obligataire, les dégagements opérés à l'approche du discours de Jerome Powell et après les déclarations de responsables de la Banque centrale européenne ont favorisé la hausse des rendements des emprunts d'État. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a ainsi bondi de près de six points de base à -0,427%, au plus haut depuis le 27 juillet. Son équivalent français a atteint -0,071%, lui aussi au plus haut depuis un mois, et le taux italien 0,63%. Sur le marché américain, le dix ans est remonté à plus de 1,31%, au plus haut depuis le 13 août. "Le marché obligataire n'est pas très liquide en ce moment, et lorsqu'un mouvement s'observe, tout le monde veut prendre la porte de la sortie", a constaté Antoine Bouvet, responsable de la stratégie sur les taux chez ING.