Des opportunités sur la dette des entreprises...

Des opportunités ont surgi dans le monde des obligations d’entreprise, selon Pierre Verlé (Carmignac) et Volker Schmidt (Ethenea). Les spreads (écarts de rendement avec les obligations d’État allemandes) se sont élargis pour cette catégorie. "On a assisté à de fortes dislocations sur le marché du crédit en raison des incertitudes et de problèmes logistiques dus aux mesures de confinement, qui ont conduit de nombreux traders et gestionnaires de fonds à devoir rester chez eux sans pouvoir disposer d’un système adéquat pour accéder aux marchés, ce qui a tué l’appétit pour le risque", note Pierre Verlé, responsable du Crédit et gérant chez Carmignac. D’après lui, les incertitudes ont porté sur l’impact macroéconomique de la pandémie et aussi sur l’impact sur les émetteurs de dette. "Le 18 mars, alors que le marché du crédit s’est gelé, les banques centrales ont réagi encore plus fort que précédemment. Et un jour, on est passé d’un marché gelé à un marché où l’on peut acheter une obligation. Les retraits se sont stabilisés", ajoute-t-il. "Deux mois plus tard, le marché du crédit fonctionne normalement avec de forts volumes sur les marchés primaire et secondaire dus à une forte demande. Cela a permis aux spreads de rester à un niveau attractif", constate-t-il.