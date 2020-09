Des options à manipuler avec précaution

Des options call prisées

Les options se divisent en deux catégories: les options call, qui donnent le droit d'acheter un titre à une échéance déterminée, et les options put, qui donnent le droit de vendre un titre à une échéance déterminée. Ceux qui vendent ces options call ou put, doivent détenir le titre sous-jacent pour couvrir leurs positions. Aussi, des analystes estiment que le mécanisme des options a contribué à la forte progression des actions, en particulier les valeurs technologiques américaines, au mois d'août, alors que les volumes sur les options call en particulier ont explosé. Par exemple, les volumes d'options call sur Tesla ont atteint 2 millions par jour alors que le titre sous-jacent a pris 28%. "Nous pensons qu'en août, la volatilité et la progression des marchés ont augmenté en tandem avec les particuliers qui se sont rués sur les options call durant l'été, et que cela a incité les investisseurs institutionnels à acheter dans la foulée", a constaté Julian Emanuel, responsable de la stratégie en dérivés chez BTIG. "Cela a poussé les traders à couvrir leur position, créant plus d'actions à acheter alors que les actions montaient. C'est un effet boule-de-neige que les particuliers ont créé, sans s'en rendre compte", a-t-il ajouté.