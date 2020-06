Des prêts de la BCE très avantageux pour les banques

Ces prêts visent à garantir que les banques continuent à fournir des crédits aux entreprises et aux ménages pour soutenir la reprise économique après la pandémie. Ceux-ci portent un taux d'intérêt inférieur à zéro, ce qui signifie que la BCE paie les prêteurs .

"Les banques peuvent emprunter à trois ans à -1% la première année, et donc reçoivent 1% sur le montant emprunté à la BCE", souligne Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management. "C’est très attractif pour les banques", ajoute-t-il, constatant que les banques allemandes, françaises et belges ont fait appel à ces emprunts "alors qu’elles sont gorgées de liquidités. Leurs dépôts à la BCE leur coûtent 0,5% mais en empruntant à -1%, elles se font subventionner de 0,5%."