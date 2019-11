Des projets de rachats en effervescence pour les Bourses européennes

Le secteur des opérateurs de Bourses est en pleine effervescence. Selon des sources proches du dossier, Euronext , le groupe qui rassemble les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo, discuterait avec des conseillers en vue d'un rachat de l'opérateur de la Bourse de Madrid, Bolsas y Mercados Espanole s (BME) . Il serait aussi intéressé de racheter Borsa Italiana , l'opérateur de la Bourse de Milan, si celui-ci devait être mis en vente. Il fait actuellement partie du groupe London Stock Exchange (LSE) , mais selon des analystes, l'opérateur de la Bourse de Londres pourrait devoir s'en séparer pour obtenir l'aval des régulateurs pour son rachat de la firme de données de marchés Refinitiv.

Euronext, BME et le LSE n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les sources proches du dossier indiquent qu'Euronext n'a pas lancé de discussions officielles, et que les intentions des actionnaires de BME et de Borsa Italiana ne sont pas claires quant à une vente.