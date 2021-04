Des records, des excès, mais aussi des accidents...

De la saga GameStop à l'affaire Archegos, on ne s'ennuie jamais sur les marchés. Les excès et accidents ne doivent toutefois pas occulter les records boursiers.

Ce fut un premier trimestre un peu fou. Normal, diront certains, nous sommes entrés dans les nouvelles "roaring twenties", un siècle après le début des années folles de 1920 lorsque le monde sortait de la guerre et surtout de la grippe espagnole qui avait fait des millions de morts. Bon, n’allons pas trop vite. De nombreux pays européens viennent d’entrer dans une troisième période de confinement. Pour qu’un retour à la normale déclenche un vague sentiment d’euphorie, les campagnes de vaccination devraient toucher un bien plus large public qu’aujourd’hui.

On pourrait presque parler de revanche européenne. Depuis le début janvier, l’indice EuroStoxx 50 affiche une hausse de 11% contre 7 à 8% pour les grands indices américains.

Sur les marchés boursiers, l’anticipation de jours meilleurs joue toutefois à plein, surtout grâce aux plans de relance et d'investissement de Joe Biden. Et paradoxalement, les indices européens font même mieux que les indices US. On pourrait presque parler de revanche européenne. Depuis le début du mois de janvier, l’indice EuroStoxx 50 affiche une hausse de 11% contre 7 à 8% pour les grands indices américains. Notre Bel 20 est un peu retrait avec ses 8,7%. Mais c’est surtout de l’autre côté de l’Atlantique que les choses sont intéressantes. Car, sonnez les cloches à Wall Street, le marché Nasdaq des valeurs technologiques (+4,5%) s'inscrit cette fois en retrait par rapport à l’indice S&P 500 (+7%). Ce dernier vient d’ailleurs de battre un nouveau record historique en franchissant le seuil des 4.000 points.

La remontée des taux obligataires aux États-Unis a pesé sur les valeurs techs qui avaient été les reines de 2020. Parmi les valeurs "hype", l’action Tesla a abandonné 25% depuis ses sommets. Mais les petits investisseurs américains sont loin d'avoir abandonné la firme d’Elon Musk, toujours l’une de leurs valeurs préférées. L’autre valeur qui avait défrayé la chronique en début d’année, c’est GameStop, ce distributeur américain de jeux vidéos.

La valeur avait été littéralement dopée par les commentaires de ses nombreux supporters sur le forum de discussion WallStreetBets. On avait même assisté, du jamais vu dans l’histoire, à un véritable assaut en règle des petits investisseurs contre les fonds spéculatifs et leurs pratiques de "short selling" (ventes à découvert). Alors oui, la bulle spéculative s’est ensuite dégonflée. Mais pas entièrement, loin de là. L’action GameStop demeure en hausse de plus de 900% depuis le début de l’année. Cela reste spectaculaire même si, à son sommet, la hausse de l'action était pointée à 1.750% !

Cette frénésie de la part des petits investisseurs a été amplement facilitée par les applications de trading comme Robinhood. Le trading en ligne fait désormais intégralement partie de la vie des Américains. Et quand le président Joe Biden distribue des chèques de 1.400 euros, pour assurer la relance économique, une partie se retrouve investie en bourse, dans des valeurs comme Tesla et... GameStop.

Certains observateurs n'ont pas manqué de critiquer l'aveuglement de ces "boursicoteurs". Ce serait oublier que même des professionnels, plus aguerris en principe, peuvent commettre des bêtises. Comme ce Bill Hwang du fonds Archegos qui avait spéculé massivement sur ViacomCBS et Discovery et sur des actions chinoises cotées à Wall Street, comme Baidu, Tencent Music, Vipshop ou GSX Techedu. Mais Hwang s'est brûlé les doigts. Incapable de répondre aux appels de marge des banques, il a fallu procéder à des ventes en catastrophe des actions. Et cela s'est terminé par des chutes abruptes pour ViacomCBS et Discovery. De quoi réfréner certaines ardeurs.