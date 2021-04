Des records en série sur les marchés

Le S&P 500, le DAX, et l'AEX figurent parmi les indices à avoir touché un nouveau sommet cette semaine. Les espoirs de reprise économique ont porté les marchés d'actions.

La semaine écourtée sur les marchés n'a pas empêché les indices d'actions de battre de nouveaux records. Le S&P 500 a franchi pour la première fois de son histoire les 4000 points. Le DAX a pulvérisé son récent record et a dépassé 15.000 points. L'AEX a atteint 704 points, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis vingt ans. Les marchés d'actions en Europe et aux États-Unis sont restés fermés ce Vendredi saint.

Les investisseurs ont préféré se concentrer sur les bonnes nouvelles du côté économique, avec l'annonce des détails du plan d'infrastructure de 2.200 milliards de dollars présenté par le président américain Joe Biden mercredi à Pittsburg. Cette nouvelle enveloppe de dépenses ciblées doit encore recevoir l'aval du Congrès américain. Du côté du parti républicain, l'annonce de ce plan et surtout les hausses d'impôts de sociétés prévues par Joe Biden, sont déjà reçues très tièdement. Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a déploré une "mauvaise recette pour l'Amérique".

"Les bourses ont déjà anticipé un fort rebond de la croissance économique avec le plan d'infrastructures de Joe Biden", a constaté Philippe Gijsels, stratégiste en chef chez BNP Paribas Fortis. "Ce plan va accélérer une croissance déjà fort élevée aux États-Unis, alors que les États recommencent à s'ouvrir après les campagnes de vaccination et que les consommateurs vont se remettre à dépenser après avoir beaucoup épargné."

Visiblement, les investisseurs ont retenu ces perspectives cette semaine. D'autres bonnes nouvelles, notamment du côté du secteur technologique, ont également soutenu les indices boursiers. Le compartiment technologique européen a signé cette semaine la plus forte progression du Stoxx 600, avec un gain de 5,55%. Des actions comme BE Semiconductors ont profité des prévisions meilleures que prévu de la société américaine Micron et de l'annonce par TSMC d'un plan d'investissements de 100 milliards de dollars sur trois ans. Mais, au sein du secteur, les fabricants d'éoliennes Siemens Gamesa Renewable et Vestas Winds ont signé les meilleures performances, portées par l'annonce du plan d'infrastructures de Joe Biden. Vestas Winds pourrait être appelé pour aider les États-Unis vers leur transition écologique, comme voulu par le programme du président américain.

Le bémol Archegos

La semaine a pourtant relativement mal commencé avec la liquidation forcée du hedge funds Archegos. Ce fonds spéculatif a été incapable d'honorer ses appels de marge, des garanties réclamées par son courtier en cash ou en titres. L'endettement important du fonds a laissé aux banques qui l'ont financé une ardoise de 6 milliards de dollars. Nomura et Credit Suisse, les deux institutions qui ont consenti des prêts à Archegos, ont vu leur cours fortement chuter sur la semaine, avec des pertes de 17 et 20% respectivement. Toutefois, le reste du marché n'a pas été affecté par la chute d'Archegos.

Une autre baisse notable a été observée sur les marchés cette semaine: celle de Deliveroo. Le site de livraison de repas a connu un début catastrophique à la Bourse de Londres mardi. L'action avait été introduite dans le bas de sa fourchette de cotation à 390 pence et a reculé dans les premiers échanges jusqu'à un plus bas de 271 pence. Ce jeudi, elle a clôturé à 282 pence, encore bien en dessous de son prix d'introduction. Les analystes ont pointé un timing mal choisi alors que le secteur des livraisons de repas se replie avec les espoirs de déconfinement. La limitation des droits de vote et la grève des livreurs annoncée ont aussi refroidi les investisseurs.

Pétrole et or stables

Sur les autres marchés, les cours du pétrole ont terminé sur une note stable, malgré un plongeon en début de semaine suite à la réouverture du canal de Suez à la navigation. "La fin de l'incident de Suez signifie une augmentation de l'offre de pétrole, ce qui a pour effet de peser sur les prix", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote bank.

Toutefois, les prix pétroliers ont récupéré leur baisse après la décision par les membres de l'Opep+ de réduire leurs coupes de production de brut, mais seulement à compter du mois de mai et progressivement. Cette conclusion a surpris le marché dans un premier temps alors que "les attentes initiales des investisseurs étaient que l'Opep+ n'allait pas oser accroître sa production en mai", a relevé Louise Dickson, analyste pour Rystad Energy.