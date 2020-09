Des records, puis une prise de conscience sur les marchés

Les bourses européennes ont terminé sur un léger recul hebdomadaire, alors que des records atteints à Wall Street ont été balayés par des prises de bénéfices.

La semaine écoulée a été marquée par des records et des krachs sur les valeurs technologiques américaines. L'indice Nasdaq a touché un record historique mercredi à 12.420,54 points pour ensuite fortement chuter de 5% le lendemain, emporté par la dégringolade de Tesla, Apple et les autres valeurs FAANG. John Plassard, analyste chez Mirabaud, a observé un "véritable sell-off sur les marchés américains alimenté par une potentielle prise de conscience des investisseurs que les indices étaient montés trop haut et trop vite et d'un probable emballement des algorithmes avant un long week-end de 3 jours". Car lundi prochain, les marchés américains seront fermés en raison d'un jour férié pour le Labor Day.

Après leur stock split survenu lundi, Apple et Tesla ont continué de fortement progresser Les deux valeurs avaient bondi dès l'annonce de ce coup de ciseaux. L'action Tesla, divisée par cinq, a touché 502,08 dollars, et s'est ensuite fortement repliée jeudi. L'action Apple, scindée en 4, a touché un plus haut de 136,62 dollars mardi pour ensuite battre en retraite.

Les marchés européens ont suivi la tendance à Wall Street, progressant en début de semaine pour reculer jeudi dans la foulée du S&P500. L'appétit pour les actifs risqués a bénéficié dans un premier temps des derniers chiffres de l'activité dans le secteur manufacturier, singulièrement aux Etats-Unis où l'indice ISM a atteint en août son plus haut niveau depuis novembre 2018, alimentant l'optimisme sur la reprise de l'économie. Ni la hausse nettement inférieure aux attentes des créations d'emplois dans le privé aux Etats-Unis, ni le recul inattendu des ventes au détail en Allemagne en juillet n'a eu d'incidence sur les marchés européens en début de semaine. L'autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a prévenu que les marchés boursiers étaient exposés à des risques de corrections importantes après le rebond des derniers mois, déconnecté des fondamentaux économiques de la crise du coronavirus. Autrement dit, la séance de jeudi, puis celle de vendredi, a été observée comme un rééquilibrage sur les marchés.

12.420,54 Points Le Nasdaq a touché un nouveau record cette semaine avant de connaître une forte chute.

Du coup, le bilan hebdomadaire sur les marchés européens s'est soldé par une baisse prononcée des indices. Le Stoxx 600 a reculé fortement de 2,01% d'un vendredi à l'autre. Le secteur du luxe a cependant résisté, à l'image de Kering, qui a gagné 7,44% en variation hebdomadaire. Egalement au sein de l'indice, le croisiériste Carnival s'est démarqué avec un bond de 10,65% après avoir annoncé la reprise de ses activités en Italie dimanche, via sa marque Costa Cruises. Suez a signé la plus forte progression de l'indice avec une avancée de 23%. Le géant du traitement de l'eau et des déchets Veolia a transmis lundi une offre ferme de 2,9 milliards d'euros pour racheter à Engie 29,9% de Suez.

Le secteur bancaire européen a par contre signé l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 cette semaine avec un recul de 3,26%. La baisse des rendements obligataires a pesé sur le compartiment. Le taux du Bund allemand à dix ans s'est stabilisé à -0,477% à après avoir baissé de près de dix points de base sur les trois séances précédentes, en réaction notamment à la baisse inattendue des prix dans la zone euro en août.

Un euro avec la BCE en vue

L'euro a touché cette semaine un plus haut de 1,2011 dollar depuis mai 2018, mais la devise n'a pas su conserver cette hausse. La monnaie européenne "a pris un coup (mardi) avec l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, qui est sorti à 56% et a fait mieux qu'attendu" au mois d'août, a expliqué Neil Wilson, analyste pour Markets.com. Ce chiffre indique que l'activité du secteur manufacturier a continué de se redresser en août, et à un rythme plus rapide qu'en juillet.

"La pression sur l'euro a été renforcée par la publication dans la nuit (de mercredi à jeudi) d'un article du Financial Times rapportant que la Banque centrale européenne s'inquiétait de la hausse de l'euro", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG. Plusieurs observateurs ont également évoqué des propos de l'économiste en chef de la BCE, tenus mardi. Philip Lane a déclaré que l'institution n'avait pas d'objectif de changes mais que le cours euro-dollar avait de l'importance. "Ces commentaires ont coïncidé avec une inflation devenue négative de manière inattendue", a souligné Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

En zone euro, les prix ont en effet baissé en août (-0,2%), pour la première fois depuis mai 2016. La BCE tiendra jeudi prochain sa réunion de politique monétaire, très attendue.