"Des rendements attractifs si on immobilise son patrimoine"

Dans le même temps, les politiques des banques centrales vont rester accommodantes des deux côtés de l’Atlantique. " En Europe, en dépit de la faiblesse du secteur manufacturier, la consommation domestique s’est relativement bien comportée durant le premier semestre ", indique encore Nadia Gharbi. Enfin, la Chine devrait continuer à soutenir son économie , et atteindre ses objectifs de croissance tournant entre 6 et 6,5% par an.

Dans ce contexte, Christophe Donay, responsable de l’allocation d’actifs chez Pictet Wealth Management, souligne que l’environnement restera difficile pour les investisseurs, dans un contexte boursier où les valorisations restent tendues. "Les marchés ne disposent plus de marge de progression pour le reste de l’année, après avoir rattrapé la mauvaise performance de l’année 2018." Il estime qu’un apaisement de la guerre commerciale est une condition à un mouvement plus favorable, mais que l’opposition entre les Etats-Unis et la Chine est désormais structurelle et donc appelée à s’inscrire dans la durée.