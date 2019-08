Des séances boursières plus courtes?

Aura-t-on bientôt droit à des séances boursières qui commencent plus tard et qui s’achèvent plus tôt? C'est en tout cas ce sur quoi planchent The Association for Financial Markets in Europe (AFME) et l’Investment Association britannique.

Des séances qui commenceraient plus tard le matin et qui s’achèveraient plus tôt dans l’après-midi. C’est l’idée sur laquelle planchent The Association for Financial Markets in Europe (AFME) et l’Investment Association britannique. Ces deux associations entendent consulter leurs membres sur le sujet. Cette réduction des horaires constituerait un moyen d’attirer davantage de femmes dans le monde de la finance et d’assurer un meilleur équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous.

Une idée évoquée est d’ouvrir la séance boursière une heure plus tard et de clôturer une heure plus tôt. Actuellement, à Londres, la séance débute à 8 heures et se clôture à 16 heures 30. Compte tenu du décalage d’une heure sur la City, les Bourses européennes démarrent à 9 heures et clôturent à 17 heures 30.