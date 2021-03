Des soucis pour le patron du LSE

Il y a le patron qui sourit et puis le patron qui grimace. La rémunération totale de David Schwimmer (à ne pas confondre avec l'acteur de la série Friends!) s’est montée à 6,9 millions de livres sterling l'an dernier, soit un bond spectaculaire de 175% par rapport à l’année précédente, a-t-on appris cette semaine. Cette somme, dont une bonne partie est variable, est censée récompenser Schwimmer pour l’achat par le London Stock Exchange Group de la société Refinitiv et surtout pour le bond de l’action sur les marchés (+150% depuis 2019). Dans la foulée, Schwimmer a aussi vu son salaire de base progresser de 25% à 1 million de livres par an. Ce financier américain, qui a longtemps travaillé pour Goldman Sachs et qui est arrivé à la Bourse de Londres en 2018, fait désormais partie des patrons les mieux payés en Angleterre.