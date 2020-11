Des taux grecs et italiens à un plus bas record

Les rendements obligataires italiens et grecs ont atteint un nouveau creux record lundi, les investisseurs applaudissant les critiques des agences de notation sur leurs notes de crédit, et la victoire présumée de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine a renforcé le sentiment. Mais l'annonce d'un essai concluant sur un vaccin potentiel contre le Covid-19 par le groupe pharmaceutique Pfizer et le laboratoire BioNTech a renversé la tendance sur les marchés obligataires.